Поликлиника №14 в Барнауле возобновила плановый приём

Барнаульская поликлиника № 14 возобновила оказание плановой медпомощи. Главврач Дмитрий Денисов в Instagram объяснил это решение “небольшим спадом заболеваемости”.

По словам Денисова, больница постепенно вернётся к полному объёму работы, а начнёт с детской поликлиники. Там с 22 февраля можно взять талоны для детей до одного года, в том числе их получится записать на вакцинацию.

Также к работе возвращается дневной стационар, куда уже набирают детей. Направление выдаёт невролог, запись к нему открыта.

Напомним, с конца января поликлиника № 14 принимала только больных с ковидом. В детское отделение также могли попасть только пациенты с ОРВИ и ковидом или с острым состоянием.