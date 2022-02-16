Поликлиника №14 в Барнауле возобновила плановый приём
Сначала начнут принимать детей, в том числе на вакцинацию
Барнаульская поликлиника № 14 возобновила оказание плановой медпомощи. Главврач Дмитрий Денисов в Instagram объяснил это решение “небольшим спадом заболеваемости”.
По словам Денисова, больница постепенно вернётся к полному объёму работы, а начнёт с детской поликлиники. Там с 22 февраля можно взять талоны для детей до одного года, в том числе их получится записать на вакцинацию.
Также к работе возвращается дневной стационар, куда уже набирают детей. Направление выдаёт невролог, запись к нему открыта.
Напомним, с конца января поликлиника № 14 принимала только больных с ковидом. В детское отделение также могли попасть только пациенты с ОРВИ и ковидом или с острым состоянием.