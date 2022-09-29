Попов рассказал, когда в Барнауле достроят поликлинику на Лазурной

Новую поликлинику № 14 на улице Лазурной в Барнауле запустят в эксплуатацию не позднее 26 апреля 2023 года. Об этом сообщил глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов во время онлайн-форума на сайте региона.

По словам министра, контракт на строительство медучреждения заключили в январе 2020 года. С тех пор здание возвели в срок, текущие работы также ведутся в соответствии с графиком и контрактом.

«Работа с учётом установки необходимого оборудования должна быть закончена в срок не позднее 26 апреля 2023 года, возведение здания <...> выполнено в срок. Работы ведутся в соответствии с контрактом и графиком. В настоящее время выполняется чистовая отделка, благоустройство, комплектование тяжёлым оборудованием, которому требуется монтаж», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что поликлиника будет обслуживать 900 пациентов за смену, а для лечения больных под контролем врачей предусмотрят дневной стационар на 40 коек. В учреждении разместят терапевтическое, хирургическое, эндоскопическое и физиотерапевтическое отделение, а также кабинеты доврачебного приема, женской консультации, лучевой диагностики, травмпункт и другие.

Во время форума Попов также рассказал, как в крае борются с дефицитом медработников.