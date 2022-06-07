Радоваться рано. Алтайский эпидемиолог предупредила о шестой волне COVID-19 в июне

Говорить об окончании пандемии слишком рано, поскольку шестая волна пандемии коронавируса может прийти в Алтайский край уже в середине июня. Об этом amic.ru рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По её словам, о грядущей вспышке свидетельствуют данные экспертов по всему миру. Специалист призвала не расслабляться, из-за того что сейчас заболеваемость в крае находится на относительно невысоком уровне.

Но и на этом эпоха коронавируса не закончится, считает Переладова. По её мнению, в этом году нас опять ждёт очень тяжёлая осень, как это было в 2020-м и 2021-м.

Шестая волна в июне

Шестую волну COVID-19 в Алтайском крае ждали ещё в мае. Тогда об этом amic.ru рассказал главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Такой тревожный прогноз стал одной из причин, по которым на Алтае так и не отказались от масочного режима. В итоге прогноз не оправдался.

Но это вовсе не означает, что пандемия окончательно миновала, подчеркнула Ирина Переладова. По словам эпидемиолога, опасность прихода шестой волны никуда не делась. Но теперь вспышку заболеваемости COVID-19 в регионе ждут в середине июня.

«Ожидается, что вскоре у нас будет следующая, шестая волна. Сначала мы ждали её к середине мая, теперь ждём к середине июня», — рассказала Переладова.

По её словам, неутешительный прогноз касается не только Алтайского края. Ухудшения эпидобстановки ожидают по всему миру.

«Это не мы, сидя в кабинете подсчитали. Это объективные прогнозы ВОЗ, которые основаны на эпидемиологической ситуации в мире», — отметила медик.

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Седьмая волна осенью?

Затем коронавирус вновь придёт на Алтай осенью, полагает Переладова. По её словам, эпидобстановку осложнят простудные заболевания, которые с сентября будут «гулять» в регионе.

«У нас весьма сложный прогноз на осень этого года. В это время к коронавирусу присоединяется пул простудных заболеваний. Если ковид будет действовать в составе так называемой микст-инфекции, естественно, могут регистрироваться более тяжёлые случаи», — пояснила эпидемиолог.

Специалист также отметила, что пока в эпоху ковида у нас не было ни одной «спокойной» осени. И в 2020, и в 2021 году октябрь и ноябрь запомнились резким ростом заболеваемости, очередями в поликлиники, огромной загруженностью госпиталей и ужасной смертностью.

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А как было в прошлом году?

Прогнозы, которыми с amic.ru поделилась Ирина Переладова, в точности повторяют ситуацию прошлого года. В июне 2021 года началась третья волна коронавируса, а в октябре — четвёртая. По итогам года в регионе зафиксировали катастрофический уровень смертности. В регионе скончалось 43 757 человек. Это на 5919 летальных случаев больше, чем в 2020-м и почти на 11 тысяч больше, чем в «доковидном» 2019-м.

По данным регионального оперштаба на 6 июня, в Алтайском крае зарегистрировали 58 новых случаев COVID-19. Всего лечение от коронавируса проходят 803 человека, 67 из которых — в тяжёлом состоянии. На аппаратах ИВЛ находится 19 пациентов.

Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии составляет уже 269 148 человек, включая 41 170 детей. Скончалось 8 653 человека, один из которых — за последние сутки.