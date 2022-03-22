«Ждём лучшего, готовимся к худшему». Ждать ли на Алтае шестой волны ковида и не пора ли снять маски?

Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае с каждой неделей становится всё лучше. Уже сейчас, когда в регионе ежедневно выявляют более 400 случаев заражений, нагрузка на врачей снизилась в разы. Но мечтать об отмене масочного режима ещё рано, рассказал amic.ru главный внештатный инфекционист края Валерий Шевченко. Специалист предлагает дождаться, когда заболеваемость снизится до комфортных значений.

Ну а пока расслабляться алтайским медикам не приходится. По словам Шевченко, вполне возможно, что за пятой волной COVID-19 последует и шестая. О том, почему коронавирус может вновь ударить по региону, когда этого стоит ждать и почему на Алтае не спешат отменять масочный режим — в материале amic.ru.

Снижаемся, но не расслабляемся

По данным местного оперштаба на утро 21 марта, за сутки в Алтайском крае выявили 472 новых случая COVID-19. Такие показатели позволяют говорить о том, что мы уверенно снижаемся, считает Шевченко. Об этом говорит и статистика: ещё полтора месяца назад за сутки в крае выявляли около 4 тысяч заразившихся.

«Естественно, сейчас эпидемиологическая ситуация намного лучше, чем месяц назад. Можно с уверенностью сказать, что мы снижаемся и выходим уже на, так сказать, привычные показатели. Даже сейчас нагрузка на врачей намного меньше. Заметьте, как всё поменялось: во время „дельты“ 400 случаев в день были катастрофической заболеваемостью, а сейчас более чем с 400 заразившимися можно комфортно работать. „Омикрон“, как и ожидалось изначально, в большинстве случаев приводит к лёгкому течению болезни», — рассказал Шевченко.

Тем не менее нагрузка на ковидные госпитали во время пятой волны была серьёзной. Да и смертность долгое время не снижалась. По словам инфекциониста, это легко объяснить. Процент тяжёлых случаев при «омикроне» действительно очень мал. Но общее количество заболевших было столь велико, что медпомощь потребовалась многим.

К летальному исходу «омикрон"-штамм чаще всего приводил пациентов с серьёзными хроническими заболеваниями, рассказал Шевченко.

«Надеемся на лучшее и готовимся к худшему»

Несмотря на благоприятный прогноз, значительно сокращать количество ковидных коек в Алтайском крае не спешат. По словам врача, заболеваемость может в любой момент вновь начать расти.

«У людей может появиться иллюзия, что пандемия закончилась. Заболевших всё меньше, да и о ковиде у нас стали говорить реже. Тем не менее это не так. Во-первых, заболевших всё ещё немало. А во-вторых, нет уверенности, что в дальнейшем всё будет хорошо. Конечно, медики за два года пандемии очень устали. Но пока нам нужно быть наготове, как натянутая струна. Чтобы в случае чего мы оперативно могли организовать помощь, развернуть койки и обеспечить доставку лекарств. Благо все эти алгоритмы мы уже наработали. И забывать о них ещё очень рано», — рассказал врач.

Кроме того, не исключено, что Алтайский край ждёт шестая волна пандемии. Об этом может говорить эпидситуация в Азии и некоторых странах Европы, считает Шевченко. По его словам, особенно медицинскую общественность беспокоит Китай. Долгое время там вообще не выявляли новых случаев, а сейчас фиксируют вспышку одного из подвидов «омикрон"-штамма. Вполне возможно, что эта ситуация может перерасти в новую волну коронавируса, которая докатится и до Алтая.

Впрочем, говорить об этом рано. Сроки, когда в регионе может произойти новый всплеск заболеваемости, Шевченко тоже называть не берётся. Главное, по его словам, — оставаться начеку. «Мы, конечно, надеемся на лучшее, но при этом готовимся к худшему. Это самый логичный подход», — заключил инфекционист.

Пора ли снять маски?

Тем временем в Москве и многих других регионах России уже отменили масочный режим. Того же самого ждут и жители Алтайского края. По словам Шевченко, понять этих людей можно: от пандемии уже устали все. Тем не менее в региональном штабе отказываться от масок не торопятся. И это правильно, считает врач.

«Нужно ведь сравнивать ситуации в регионах. В Москве действительно очень низкий уровень заболеваемости сейчас. И, что особенно важно, — низкий уровень госпитализации. У нас с этим пока всё хуже. Мы ведь по тому, как развивается эпидпроцесс, отстаём от Москвы на две-три недели. Поэтому если спросить меня как инфекциониста, я отвечу: отменять масочный режим ещё рановато», — считает эксперт.

По его словам, ситуация может измениться в ближайшие пару недель. Если эпидобстановка продолжит улучшаться, то в оперштабе вернутся к вопросу отказа от масок. Впрочем, всё это лишь формальности, заметил Шевченко: уже сейчас маски на Алтае надевают неохотно.

«От силы процентов 10-15 сейчас соблюдают масочный режим. Все уже устали. Тем более мы любим бросаться из крайности в крайность. Власти чуть-чуть смягчили ограничения, так мы уже совсем расслабляемся, будто коронавирус исчез. Я бы советовал, даже когда маски официально разрешат не носить, пользоваться ими дальше. Думаю, те, кто заботится о себе, так и будут делать. Вирус пока никуда не ушёл. И не так трудно надеть маску, пока ходишь по магазину или едешь в автобусе», — уверен врач.

Кроме того, жителям нужно и дальше прививаться от ковида, уверен Шевченко. Тогда шансы на то, что коронавирус вернётся, будут минимальны. Врач признаёт, что против «омикрона» российские вакцины работают чуть хуже, чем против «дельты». Но всё же работают, настаивает Шевченко.

«Уже есть данные, что „омикроном“ люди могут заражаться повторно и даже болеть по нескольку раз. А у тех, кто привился, шанс заболеть повторно намного меньше. Наш Минздрав приводит данные, что 85% от общего числа заболевших не были привиты. И это в очередной раз доказывает, что прививаться нужно», — объяснил инфекционист.

Кроме того, осенью 2022 года медики в любом случае ждут вспышки заболеваемости, как это было в 2020 и 2021 годах. И тогда жителям региона точно понадобится иммунитет, чтобы сберечь здоровье.