Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в части российских регионов

Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, транспорте и в закрытых помещениях — на учёбе или работе

16 августа 2022, 17:24

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, в которых за неделю фиксируется более 50 новых случаев COVID-19 на сто тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях — на учёбе или работе.

В Республике Алтай возобновляют «рекомендательный» масочный режим

В Республике Алтай возобновляют «рекомендательный» масочный режим

Напомним, что ранее масочный режим вернули в Бурятии. Кроме того, жителям Республики Алтай рекомендовали снова начать носить маски.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 272 случая заражения коронавирусом. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявлял, что количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю.

272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

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