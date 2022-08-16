Роспотребнадзор рекомендовал возобновить масочный режим в части российских регионов

Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, в которых за неделю фиксируется более 50 новых случаев COVID-19 на сто тысяч жителей. Об этом сообщает ТАСС.

Рекомендация касается ношения масок в общественных местах, в транспорте и в закрытых помещениях — на учёбе или работе.

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Здоровье В Республике Алтай возобновляют «рекомендательный» масочный режим

Напомним, что ранее масочный режим вернули в Бурятии. Кроме того, жителям Республики Алтай рекомендовали снова начать носить маски.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 272 случая заражения коронавирусом. Глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявлял, что количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю.