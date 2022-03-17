Россиянам рассказали о способах оплаты телефоном без Apple и Google Pay

Россиянам рассказали о том, как можно оплачивать покупки телефоном без помощи Apple и Google Pay. Аналоги в России уже существуют.

Эксперт Тимур Аитов в интервью радио Sputnik рассказал о том, что на территории страны работают сервисы SberPay и MirPay. Они поддерживают операции с картами платёжной системы «Мир».

Также для оплаты телефоном можно использовать Huawei Pay, который работает с китайской платёжной системой Union Pay.

Ещё один вариант — оплата товаров через QR-коды. Эту возможность предоставляет сервис быстрых платежей Центробанка.

Аитов добавил, что у каждого из этих способов оплаты есть свои нюансы, с которыми стоит ознакомиться заранее.