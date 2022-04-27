СМИ: в Китае зафиксировали первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8

Первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8 зафиксирован в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство BNO News.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, первым заболевшим стал четырёхлетний ребёнок в городе Чжумадянь провинции Хэнань, который контактировал с домашней птицей. Ребёнок заразился 5 апреля, и был госпитализирован 10 апреля из-за ухудшения состояния. Сообщается, что все близкие заболевшего здоровы.

По предварительным оценкам, штамм птичьего грамма H3N8 «пока не обладает способностью эффективно заражать людей», поэтому риски возникновения крупной эпидемии остаются очень низкими.

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