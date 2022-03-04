«Омикрон» принес иммунитет. Когда закончится пятая волна на Алтае и ждать ли следующей?

Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае снижается с каждым днём. В ближайшее время прирост новых случаев должен вернуться на «спокойный» уровень, уверен главный инфекционист региона Валерий Шевченко. По его словам, у врачей есть надежды, что пятая волна окончательно превратит коронавирус в сезонное заболевание.

Врач рассказал amic.ru, когда подъём заболеваемости завершится окончательно, почему ковидные ограничения уже отменили и почему смертность не снижается, если «омикроном» болеют легко.

Скольжение вниз

Заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае начала заметно расти в январе 2022 года, когда резко увеличилось количество обращений в барнаульские поликлиники. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов связал это с появлением на Алтае «омикрон"-штамма. К концу месяца приход пятой волны стал виден и по статистике — ежедневный прирост новых случаев лишь успевал обновлять рекорды:

27 января — 547 заболевших;

31 января — 1289;

3 февраля — 2293;

6 февраля — 3460;

9 февраля — 4098.

Пик заболеваемости пришёлся на 14 февраля — тогда оперштаб сообщил о 4817 выявленных случаях заражения в крае. С тех пор началось медленное снижение. По данным на утро 3 марта, в регионе зарегистрировали 1860 заболевших. Мы прошли плато и уверенно идём на снижение, отметил Валерий Шевченко.

«За последние полторы недели уровень заболеваемости значительно снизился. Сокращается число обращений и по скорой, и на амбулаторном этапе. Сейчас мы возвращаемся к оказанию плановой медпомощи там, где были вынуждены её приостановить из-за чрезмерной нагрузки», — рассказал Шевченко.

По его словам, 1860 случаев — всё равно колоссальный показатель для Алтайского края, где в предыдущие волны ежедневно выявляли не больше 400. Но «омикроном» в подавляющем большинстве случаев болеют легко, поэтому медики справляются.

«Количество коек мы пока не сокращаем, но процент загруженности уменьшился. Наверное, нынешний уровень можно уже считать комфортным с профессиональной точки зрения. Это, конечно, не совсем легко для врачей, но, так скажем, усреднённая нагрузка последних двух лет», — пояснил специалист.

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Шевченко подчеркнул, что прогноз, который он давал amic.ru в начале пятой волны, почти полностью сбылся: заболеваемость «омикроном» за три-четыре недели взрывными темпами выходит на пик, а затем так же быстро возвращается к привычным показателям.

«Всё так и получилось, по большому счёту. Плюс, мы можем сейчас смотреть, что происходит в европейской части страны, где „омикрон“ появился раньше. В Москве уровень заболеваемости уже снизился до межволнового. Теперь к этому идём и мы. Думаю, в ближайшие две недели мы с большой долей вероятности вернёмся к стартовому уровню», — отметил специалист.

По его словам, в районах края заболеваемость тоже начинает идти на спад. Там пик пятой волны случился около полутора недель назад.

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Безопасен не для всех

При этом у инфекциониста нет уверенности, что «омикрон» на Алтае полностью вытеснил господствовавшую ранее «дельту». Но изучив, как болеют жители региона, Шевченко пришёл к выводу: если «дельта» ещё осталась, то в очень небольшом количестве.

«Последних цифр по вирусологическому мониторингу у меня нет. Поэтому уверенно комментировать не могу. Но у меня ещё на подъёме заболеваемости сложилось впечатление, что в подавляющем большинстве „омикрон“ вытеснил другие штаммы», — рассказал Шевченко.

При этом смертность от COVID-19 на Алтае пока не снижается. По словам инфекциониста, это объясняется огромным количеством заболевших. «Омикрон» пусть и протекает легко у большинства пациентов, в некоторых случаях приводит к тяжёлым последствиям и даже летальному исходу.

«Частично это „хвост“ смертности, который тянется от четвёртой волны, вызванной „дельтой“. Но и „омикрон“ тоже приводит к смертельным случаям. Вирус очень чётко выбивает из равновесия хронические болезни. В стационарах и в реанимациях сейчас немало людей, чья тяжесть определена их основным заболеванием, а не ковидом. И умирают в ряде случаев из-за декомпенсации хронической болезни», — пояснил специалист.

Инфекционист подчеркнул, что доля тяжёлых пациентов от общего количества заражённых в случае с «омикроном» очень маленькая. Но заболевших так много, что в абсолютных цифрах показатели госпитализированных и умерших сравнимы с «дельтой».

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Натуральная иммунизация

Когда ждать следующей волны COVID-19, мировое медицинское сообщество не знает. Шевченко допустил, что, возможно, фатальных волн больше не будет. У врачей есть надежда, что пятая волна сделает его сезонным заболеванием.

«Можно даже провести аналогии между ковидом и сезонными гриппом и ОРВИ. Сейчас самый разгар, классы закрываются по ОРВИ. К концу марта мы традиционно выходим из этого периода эпидемии. Сейчас мы видим, что и окончание пятой волны по срокам примерно совпадёт с этим периодом. Если так и будет, то это отчасти подтвердит прогнозы вирусологов. Это будет здорово. Тогда мы будем надеяться, что ждать новой волны стоит ещё нескоро», — считает врач.

Впрочем, Шевченко подчеркнул, что это лишь предположения. Как пандемия будет развиваться дальше, точно не знает никто.

Ясно одно — большая распространённость «омикрона» позволила населению региона (и страны) приобрести неплохой иммунитет.

«Специалисты, как профессионалы, понимают, что такой высокий уровень заболеваемости привёл к формированию иммунитета. Это тоже сильно повлияет на то, как будут проходить следующие волны и будут ли они проходить вообще», — уточнил доктор.

Это стало одним из аргументов в пользу того, чтобы снять ковидные ограничения. Так, 1 марта губернатор Алтайского края подписал указ о смягчении эпидрежима. Самое главное — систему пропусков по QR-кодам отменили.

«Решение принято на фоне заметного улучшения эпидобстановки в регионе. В поликлиниках стабильно снижается число обращений граждан с симптомами коронавируса и ОРВИ», — отметили в краевом правительстве.

Впрочем, это вовсе не означает, что требования смягчили навсегда. Если ковид вновь ударит по региону, меры всегда могут вернуть.