В Алтайском крае впервые с апреля подтвердили более 100 случаев заражения COVID-19 за сутки

105 случаев коронавируса подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки, свидетельствуют данные федерального портала «Стопкоронавирус.рф». Последний раз более 100 заразившихся за сутки регистрировалось 30 апреля — при окончании прошлой волны COVID-19.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе госпитализировали 30 человек, выздоровели 7 пациентов. Скончался один заражённый COVID-19.

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Здоровье Жителям Алтая дали две недели на вакцинацию, а потом начнётся шестая волна

Отметим, что неделей ранее, 28 июля, в Алтайском крае было зарегистрировано лишь 68 инфицированных. Таким образом, прирост составил 54%.

Ранее сообщалось, что шестая волна ковида на Алтай придёт летом с вирусом в неизвестной мутации — волну подъёма заболеваемости стоит ждать уже в августе, а пик наступит в начале осени.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова подчеркнула, что уже сейчас ежедневно выявляют более 90 заболевших, при этом в начале июля было около 50. Главный инфекционист региона Валерий Шевченко рекомендовал привиться в ближайшие две недели.