Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае начала расти

В Алтайском крае начала расти заболеваемость COVID-19. Согласно официальным данным оперштаба на сайте стопкоронвирус.рф, за последнюю неделю заражаемость в регионе начала стремиться к 60 случаям в сутки, тогда как месяц назад, в июне, редко переваливала за 50 случаев в сутки.

Так, за неделю с 18 по 24 июля в Алтайском крае выявили 396 случаев заражения COVID-19. Месяц назад, за неделю с 27 июня по 3 июля, подтвержденных случаев инфекции выявили 348. Таким образом, заболеваемость выросла почти на 14%.

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Напомним, что во всем мире снова фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом. В европейской России число зараженных также растет. Например, в Москве за последние дни показатели увеличились с 200 инфицированных в день до 500 с небольшим.

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, сейчас вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в крае высокая. Опасения основаны на показателях во всем мире (по сообщениям ВОЗ, в мире заболеваемость за последние две недели выросла почти на 30%) и Москвы, где сейчас ковидная статистика также растет.