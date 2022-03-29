В Республике Алтай начали выявлять «стелс-омикрон»

В Республике Алтай фиксируются случаи штамма коронавируса «стелс-омикрон». Он считается более заразным, чем предыдущие, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главного санитарного врача региона Леонида Щучинова, по итогам недели большинство заболевших заразились коронавирусом в общественных местах: автобусах, магазинах и торговых центрах.

«Это свидетельствует о том, что отмена масочного режима в регионе пока невозможна, также необходимо усилить проведение рейдовых мероприятий по соблюдению санэпидтребований», — приводит слова Щучинова пресс-служба.

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 24 случая COVID-19, 130 человек выздоровели, скончался один пациент.