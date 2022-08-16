В Санкт-Петербурге рекомендовали вернуться к ношению масок

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан носить маски, сообщает «Деловой Петербург».

Мера носит рекомендательный характер, но, по словам чиновника, лучше поберечься и не рисковать здоровьем.

Он также посоветовал вакцинироваться, чтобы «обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».

15 августа стало известно, что масочный режим вернули в Республике Бурятии. Также к ношению масок рекомендовали вернуться власти Республики Алтай.