В Санкт-Петербурге рекомендовали вернуться к ношению масок
По словам губернатора Александра Беглова, лучше поберечься и не рисковать здоровьем
16 августа 2022, 07:50, Никита Черников
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан носить маски, сообщает «Деловой Петербург».
Мера носит рекомендательный характер, но, по словам чиновника, лучше поберечься и не рисковать здоровьем.
Он также посоветовал вакцинироваться, чтобы «обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».
15 августа стало известно, что масочный режим вернули в Республике Бурятии. Также к ношению масок рекомендовали вернуться власти Республики Алтай.
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