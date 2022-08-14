Вирусолог из Новосибирска рассказал, насколько опасен «дельтакрон» и по кому он ударит в первую очередь

Новый штамм коронавируса «дельтакрон» ударит в первую очередь по людям, которые находятся в группе риска. Об этом изданию «КП-Новосибирск» рассказал вирусолог Сергей Нетесов.

По словам учёного, за последние дни недели в России подтвердили семь случаев заражения этим вариантом COVID-19. А потому судить о нём пока крайне сложно: сведений об этом штамме ещё очень мало.

«Могу сказать одно: по официальным данным, все инфицированные этим субвариантом перенесли болезнь легко. Так что можно предположить, что по патогенности этот гибрид примерно как „омикрон“. А поскольку ни один человек не умер и не попал в реанимацию, то я бы предположил, что он даже менее опасный, чем „омикрон“», — рассказал Нетесов.

Он отметил, что вся эволюция коронавируса движется к уменьшению тяжести заболевания и увеличению заразности. По его данным, репродуктивное число самых последних вариантов ковида составляет 10-11 — именно столько человек заражает один инфицированный. При этом максимальной заразностью обладает вирус кори: у него этот показатель составляет 12-13.

Отвечая на вопрос, по кому ударит «дельтакрон» сильнее всего, Нетесов отметил, что если осложнения во время болезни и будут, то коснутся они тех, кто находится в группе риска.

«Это люди пожилого возраста, пациенты с тяжёлыми хроническими заболеваниями внутренних органов, диабетом. А также ВИЧ-инфицированные (когда у них развивается синдром иммунодефицита) и люди, которые принимают иммуноподавляющие препараты (к примеру, пациенты, которым сделали пересадку органов, аллергики, у которых и так повышенная чувствительность к внешним факторам)», — перечислил специалист.

Для защиты от «дельтакрона» Нетесов рекомендует прививаться «Спутником V», а также обязательно ревакцинироваться тем, кто находится в группе риска.

Напомним, новый подвид коронавируса «дельтакрон» выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Он уникален тем, что является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».