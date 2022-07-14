ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, во многих странах число госпитализаций и смертей растет. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, «которые уже работают на пределе возможностей».

Он подчеркнул, что пандемия «даже не близка к завершению».

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Здоровье Проректор Алтайского медуниверситета предрек рост заболеваний коронавирусом в крае

По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусом из-за распространения подвидов «омикрон"-штамма растет как минимум в 110 странах. По данным экспертов организации, этим летом уровень распространения инфекции сильно возрастет из-за отмены почти всех ограничений во многих странах.

Ранее власти Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области рекомендовали своим жителям вернуться к ношению масок, а в Алтайском крае на прошлой неделе Минздрав настоятельно посоветовал ревакцинироваться: новую волну ковида в регионе прогнозируют уже в июле.