ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Заболеваемость ковидом подскочила как минимум в 110 странах мира
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны вернуть повсеместный масочный режим, сообщает ТАСС.
По словам гендиректора, во многих странах число госпитализаций и смертей растет. Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на службы здравоохранения и медработников, «которые уже работают на пределе возможностей».
Он подчеркнул, что пандемия «даже не близка к завершению».
По данным ВОЗ, заболеваемость коронавирусом из-за распространения подвидов «омикрон"-штамма растет как минимум в 110 странах. По данным экспертов организации, этим летом уровень распространения инфекции сильно возрастет из-за отмены почти всех ограничений во многих странах.
Ранее власти Москвы, Санкт-Петербурга и Калужской области рекомендовали своим жителям вернуться к ношению масок, а в Алтайском крае на прошлой неделе Минздрав настоятельно посоветовал ревакцинироваться: новую волну ковида в регионе прогнозируют уже в июле.