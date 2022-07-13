Еще в одном российском регионе рекомендовали людям вернуться к ношению масок

Калужская область рекомендовала своим жителям вернуться к ношению масок для защиты от коронавируса, сообщается на сайте региона. 12 июля аналогичную рекомендацию дали власти Москвы и Петербурга.

«Штабом приняты рекомендации носить маски в общественных местах, в том числе в торгово-развлекательных центрах и в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

С начала пандемии в Калужской области зарегистрировали 104,8 тыс. случаев коронавируса и 1453 летальных исхода. 12 июля сообщалось 10 новых заболевших в регионе.

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Здоровье Проректор Алтайского медуниверситета предрек рост заболеваний коронавирусом в крае

Действие масочного режима на территории Алтайского края приостановили с 7 июня. Тогда же региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о прекращении публикаций ежедневных сводок по числу заболевших, выздоровевших и умерших.

7 июля краевой Минздрав настоятельно рекомендовал гражданам ревакцинироваться от ковида. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость уже подскочила в ряде европейских стран, и потому нужно ставить вакцину до того, как волна достигнет Алтая.