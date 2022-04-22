Здоровье и качество воды. Разбираемся, зачем нужны и полезны ли фильтры дома

Осознанное отношение к здоровью, собственному и членов семьи, побуждает заботиться о качестве питьевой воды. Кажется: использую фильтр — все в безопасности. Однако с этим не совсем согласны представители Роспотребнадзора, врачи и диетологи. Amic.ru рассмотрел виды фильтров и разобрался, за что эксперты ставят им низкие баллы.

Правда о фильтре-кувшине

Этот простой и самый бюджетный вариант нельзя назвать 100% гарантом очистки воды. Как правило, в таких кувшинах используют угольные фильтры. Он хорошо уберёт запахи, хлор, но малополезен при удалении железа, солей жёсткости, хлорорганических веществ. Кроме того, исходный состав воды может быть хуже, нежели то, на что рассчитан фильтр. Также в период паводка многие жалуются, что жёлтая вода идёт и через фильтр.

Помимо этого, сразу после установки новый фильтр способен поглощать и важные макроэлементы из воды, например, кальций, что приводит к обеднению солевого состава.

Неприятным последствием фильтра-кувшина может быть застой воды в картридже, что приводит к активному росту бактерий, ведь влажная среда идеальна для развития. В этих случая эксперты советуют не дожидаться срока указанного на упаковке производителями, а менять картриджи чаще. Несвоевременная замена приводит к тому, что фильтр начинает отдавать загрязнения в обратную сторону.

Чтобы получить от фильтра необходимый эффект, нужно понять, от каких примесей необходимо проводить очистку. Для этого надо выяснить исходный состав воды и на этой основе подбирать степень очистки. В открытых источниках такую информацию получить трудно, поэтому, скорее всего, придётся самостоятельно идти в лабораторию и тратить деньги на исследование.

Можно ли очистить воду проточным фильтром?

В проточном фильтре вода проходит через несколько картриджей и очищается от механических частиц, органических примесей, запаха хлора.

Эксперты утверждают, что все системы очистки воды, особенно мембраны, сталкиваются с последствиями микробиологического роста, а если сказать просто — ростом бактерий. В идеале при выборе проточного фильтра важно учитывать состав воды, чтобы понимать, от чего её очищать. Так как заданные параметры фильтра — универсальны, устройство не создают под условия конкретного района, а вода во всех населённых пунктах — разная.

Однако проточные фильтры отлично справляются с задачей — очистить воду для хозяйственных нужд. В некоторых районах Алтайского края вода настолько перенасыщена железом, что даже после стирки бельё приобретает желтоватый оттенок. В этом случае фильтр особенно поможет хозяйкам.

Фильтр обратного осмоса и «переочищенная» вода

Принцип работы фильтра такой же, как и у обычного проточного. Производители постарались усилить качества устройства, и он действительно очищает воду тщательнее. Но в итоге обессоливает и деминерализует состав конечного продукта. Так как такие устройства не могут делить растворённые в воде вещества на полезные и вредные.

Соответственно, вода очищенная лишается важных макро- и микроэлементов. Звучит абстрактно. Но давайте представим. Сейчас многие пьют витамины, при этом понимая, как важно делать это систематически. А здесь обратная ситуация. То, что должно поступать в организм по умолчанию, остаётся в картриджах фильтра. И происходит это систематически.

Более того, так как вода является универсальным растворителем, если ей чего-то не хватает в составе, она добирает дефицитные компоненты из среды. Такой средой может быть и организм. Получается, вода забирает полезные элементы уже у человека: они выводятся естественным образом.

«Необогащённая деминерализованная вода или вода с низким содержанием минеральных веществ — в свете нехватки или отсутствия в ней важных минеральных веществ — далеко не идеальный продукт. Поэтому следует избегать постоянного употребления воды, пропущенной через фильтр, чтобы не причинить вред своему организму и не спровоцировать развитие серьёзных заболеваний», — пишет Роспотребнадзор.

Но и у дистиллированной воды есть свои плюсы. Существует масса способов применения полностью очищенной воды. Это использование в промышленности, системах отопления, а также в бытовой технике. Дистиллят позволит долго не образовываться известковому налёту в утюгах, увлажнителях воздуха, парогенераторах и прочих устройствах.

Подводя итог, можно сделать вывод, что дистиллированная вода полезна для техники вашего дома, но за счёт несбалансированного состава пить такую воду не рекомендуется.

По сути, общий знаменатель у перечисленных выше недостатков — универсальная очистка, которая не учитывает исходное состояние воды. Получается, что фильтрованная вода из-за несбалансированного состава лишает организм важных микро- и макроэлементов, а значит, не рекомендуется к ежедневному употреблению.

А что тогда пить?

В ответе на вопрос, какая очищенная вода лучше, эксперты рекомендуют присмотреться к бутилированной, так как в этом случае проконтролировать, что именно мы пьём, гораздо проще, прочитав информацию на этикетке. Такая вода относится к категории пищевых продуктов, а это значит, что требования к безопасности выше, чем те, что предъявляют к качеству водопроводной воды.

Несколько примеров для наглядности:

Конечно, это не означает, что в воде данные вещества будут присутствовать именно в такой концентрации, однако требованиями такое количество веществ допустимо. И уж точно ни о каком обеззараживании хлором воды в бутылках речи вообще нет и быть не может. Список можно продолжать и дальше. Но и на этих примерах по цифрам видно, что нормативы для упакованной воды, а уж тем более для детской, намного жёстче, а это требует от производителей более тщательного контроля.

Таким образом, бутилированная вода на данный момент является более безопасным продуктом, а если выбирать воду, сбалансированную по составу, то она может стать источником полезных микро- и макроэлементов для вашего организма на каждый день.