Бойцы из Алтайского края участвовали в прорыве по газовой трубе в Судже

Среди них – боец с позывным Володя из Зонального района

18 марта 2025, 14:40, ИА Амител

Российские военные / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В прорыве по трубе в Судже участвовали бойцы из Алтайского края. В их числе – боец с позывным Володя из Зонального района. Об этом сообщает алтайский медиа портал "РегионСфера".

Жители Зонального района увидели военнослужащего в репортаже телеканала "Россия" об операции российских спецназовцев, которые прорвались в оккупированную Суджу по трубе газопровода. Как выяснили земляки Володи, в легендарном прорыве участвовали еще несколько бойцов из Алтайского края.

В конце прошлой недели с матерью бойца встретилась руководитель патриотического проекта "Солдатский мишка" Вера Зиновьева. Участники акции сделали шесть мишек, которых уже скоро передадут Володе и другим участникам СВО.

Операция по выходу российских военнослужащих по газовой трубе в тыл украинских военных "Поток" ("Труба") прошла 8 марта 2025 года. Бойцы ВС РФ прошли 15 километров через трубу диаметром 1,4 м, по которой газ не подавался с 1 января 2025 года. Они вышли в тыл украинским военным и закрепились неподалеку от города Суджи.

В результате внезапной атаки военнослужащие обеспечили прорыв российских войск с противоположных направлений. Это позволило освободить более восьми населенных пунктов в течение нескольких дней.

Напомним, 13 марта Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи в Курской области. В ведомстве отметили, что город удалось освободить в результате наступательных действий группировки войск "Север". Днем ранее на центральной площади возле городской администрации был поднят российский флаг.