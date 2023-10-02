Оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить

02 октября 2023, 13:04, ИА Амител

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Медработники в разных регионах пожаловались на снижение зарплат, что вынуждает их уходить из профессии, пишут "Известия".

"Во многих регионах оклад составляет лишь 30-40% от зарплаты, что позволяет главврачу в случае необходимости сокращать стимулирующие выплаты. Только в шести регионах доля оклада превышает 50%", – отмечает издание со ссылкой на общественников и профсоюз здравоохранения.

Как пояснил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал, зарплата состоит из нескольких частей: оклад и компенсационные, а также различные стимулирующие, которые разделяются на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность). При этом оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить.

Именно "плавающие" выплачиваются на усмотрение главврача. Если учреждение испытывает трудности с финансированием, на них направляется меньшая сумма.

По словам главного внештатного специалиста по СМП Минздрава Сергея Багненко, если медработники недополучают выплаты, то, как правило, это связано с неэффективной работой руководства медучреждений.

Ранее сообщили, что в России перейдут на новую систему оплаты труда медиков с 2025 года.