НОВОСТИОбщество

Медики в регионах пожаловались на сокращение зарплат

Оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить

02 октября 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Медработники в разных регионах пожаловались на снижение зарплат, что вынуждает их уходить из профессии, пишут "Известия".

"Во многих регионах оклад составляет лишь 30-40% от зарплаты, что позволяет главврачу в случае необходимости сокращать стимулирующие выплаты. Только в шести регионах доля оклада превышает 50%", – отмечает издание со ссылкой на общественников и профсоюз здравоохранения.

Как пояснил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал, зарплата состоит из нескольких частей: оклад и компенсационные, а также различные стимулирующие, которые разделяются на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность). При этом оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить.

Именно "плавающие" выплачиваются на усмотрение главврача. Если учреждение испытывает трудности с финансированием, на них направляется меньшая сумма.

По словам главного внештатного специалиста по СМП Минздрава Сергея Багненко, если медработники недополучают выплаты, то, как правило, это связано с неэффективной работой руководства медучреждений.

Ранее сообщили, что в России перейдут на новую систему оплаты труда медиков с 2025 года.

Фото: amic.ru

Новая система оплаты труда медиков. Как изменятся зарплаты врачей с 2025 года?

Переход на новую систему анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
НОВОСТИОбщество
жалобы и просьбы зарплаты здравоохранение

Комментарии 10

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Гость

13:14:13 02-10-2023

медики и так получают много, а к ним не поспать, а если попал, то отправляют из одного кабинета в другой, а разбираться ни кто не хочет

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гость

13:17:49 02-10-2023

О как, так в прошлом году Министерство социальной защиты провернуло - промолчали все.

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Гость

13:40:55 02-10-2023

Почему из диагностического центра массово увольняются врачи? Это связано с неэффективным руководством?

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Гость

18:17:36 02-10-2023

Гость (13:40:55 02-10-2023) Почему из диагностического центра массово увольняются врачи?... не только из ДЦ, а из кардио- и онко- центров тоже. все уезжают в другие города за ЗП от 180000. недавно общалась с доктором из кардио-центра, она чуть не плакала, что работать скоро будет сосем некому. спасибо министру Попову. предлагаю ему еще одну медальку выписать.

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Афиноген

14:06:45 02-10-2023

На словах одно а на деле прямо противоположное.Когда медики будут получать достойную гарантированную зарплату безо всяких там плавающих и прочих выплат?Все эти премии и разные стимулирующие выплаты -почва для махинаций с деньгами для начальства.

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Гость

14:17:18 02-10-2023

Одно дело это когда бездействие или как правильно сказали "неэффективное руководство", но за все время при последнем министре сложилось стойкое ощущение что это сознательно делается. И спроса тут как всегда не будет. Если честно даже вспоминать все что в этой отрасли происходит не хочется, аж дурно становится. От врачей которые тряпками как мумии кутались вместо масок, каких то подвалов заваленных трупами до массового разбега врачей. Вернемся наверное к знахарям в скором времени.

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гость

16:11:15 02-10-2023

Получается гл.врач не законно лишала нас обязательных выплат. Теперь точно известно, что это не плавающие выплаты. Неплохо, неплохо с сотрудниками обходится начальство. Выход таков, как хорошо не работай, всё равно з/п всё меньше и меньше. Правильно поступают доктора ,что уходят в платные клиники.

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Гость

11:39:16 03-10-2023

Жду ответа сколько положена медсёстрам дневного стационара выплаты

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Гость

12:52:47 04-10-2023

Добивают край,через год,другой "трудящиеся граждане" обратятся на верх с просьбой о слиянии края с областью , Новосибирской. Других причин даже предположить трудно.

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Гость

21:51:19 05-10-2023

Обдираловка происходит на местном уровне! Наше же начальство нам не доплачивает...кому захотели,тому и заплатили стимулярку! Таня плохая-ей фиг с маслом,не смотря на то ,что Таня работает и принимает больше пациентов,чем Света например. Таня принимает пациентов даже без записи, соответственно у неё посещаемость выше ,чем у Светы . Таню любят пациенты,но грамоты и премии дают другим! Стимулфонд Таня не получает за переработку и её медсестра тоже...а все потому,что Таня не дружит со старшей медсестрой! Даже такое бывает ! Когда был ковид, поликлиники работали до ночи, без обеда,пили только воду.домой уезжали на такси за свой счёт, а дома дети,а дома уроки....руководство не предоставляло рабочие автомобили,а они есть и были они всегда! Много чести нам!!! За то,что мы перерабатывали по пять часов,нам не было никаких надбавок!!! Начальство спокойно могло пообедать,а мы с 12 часов дня до девяти вечера без еды и отдыха принимали больных,они прямо лежали на полу в коридоре потому,что температура у всех 39. И у всех пневмония.... Ни грамоты,ни премии мы за это не получили. Зато выжили мы и не умерли от такого наплыва инфекции, в грязных сырых масках...Зато те,которые загасились на больничных в пандемию, почему-то получили и грамоты и премии.....и стимулярку..... Вот, где собака зарыта! А ещё у руководства в лице экономиста есть два списка оплаты труда : по одному столько , сколько нам обязаны платить но не платят, второй список - где нам платят гроши после обдираловки!!! Вот и весь секрет

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