Медики в регионах пожаловались на сокращение зарплат
Оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить
02 октября 2023, 13:04, ИА Амител
Медработники в разных регионах пожаловались на снижение зарплат, что вынуждает их уходить из профессии, пишут "Известия".
"Во многих регионах оклад составляет лишь 30-40% от зарплаты, что позволяет главврачу в случае необходимости сокращать стимулирующие выплаты. Только в шести регионах доля оклада превышает 50%", – отмечает издание со ссылкой на общественников и профсоюз здравоохранения.
Как пояснил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал, зарплата состоит из нескольких частей: оклад и компенсационные, а также различные стимулирующие, которые разделяются на гарантированные (например, за стаж) и негарантированные (например, за интенсивность). При этом оклад и компенсационные нельзя не выплачивать, а некоторые стимулирующие можно урезать или отменить.
Именно "плавающие" выплачиваются на усмотрение главврача. Если учреждение испытывает трудности с финансированием, на них направляется меньшая сумма.
По словам главного внештатного специалиста по СМП Минздрава Сергея Багненко, если медработники недополучают выплаты, то, как правило, это связано с неэффективной работой руководства медучреждений.
Ранее сообщили, что в России перейдут на новую систему оплаты труда медиков с 2025 года.
13:14:13 02-10-2023
медики и так получают много, а к ним не поспать, а если попал, то отправляют из одного кабинета в другой, а разбираться ни кто не хочет
13:17:49 02-10-2023
О как, так в прошлом году Министерство социальной защиты провернуло - промолчали все.
13:40:55 02-10-2023
Почему из диагностического центра массово увольняются врачи? Это связано с неэффективным руководством?
18:17:36 02-10-2023
Гость (13:40:55 02-10-2023) Почему из диагностического центра массово увольняются врачи?... не только из ДЦ, а из кардио- и онко- центров тоже. все уезжают в другие города за ЗП от 180000. недавно общалась с доктором из кардио-центра, она чуть не плакала, что работать скоро будет сосем некому. спасибо министру Попову. предлагаю ему еще одну медальку выписать.
14:06:45 02-10-2023
На словах одно а на деле прямо противоположное.Когда медики будут получать достойную гарантированную зарплату безо всяких там плавающих и прочих выплат?Все эти премии и разные стимулирующие выплаты -почва для махинаций с деньгами для начальства.
14:17:18 02-10-2023
Одно дело это когда бездействие или как правильно сказали "неэффективное руководство", но за все время при последнем министре сложилось стойкое ощущение что это сознательно делается. И спроса тут как всегда не будет. Если честно даже вспоминать все что в этой отрасли происходит не хочется, аж дурно становится. От врачей которые тряпками как мумии кутались вместо масок, каких то подвалов заваленных трупами до массового разбега врачей. Вернемся наверное к знахарям в скором времени.
16:11:15 02-10-2023
Получается гл.врач не законно лишала нас обязательных выплат. Теперь точно известно, что это не плавающие выплаты. Неплохо, неплохо с сотрудниками обходится начальство. Выход таков, как хорошо не работай, всё равно з/п всё меньше и меньше. Правильно поступают доктора ,что уходят в платные клиники.
11:39:16 03-10-2023
Жду ответа сколько положена медсёстрам дневного стационара выплаты
12:52:47 04-10-2023
Добивают край,через год,другой "трудящиеся граждане" обратятся на верх с просьбой о слиянии края с областью , Новосибирской. Других причин даже предположить трудно.
21:51:19 05-10-2023
Обдираловка происходит на местном уровне! Наше же начальство нам не доплачивает...кому захотели,тому и заплатили стимулярку! Таня плохая-ей фиг с маслом,не смотря на то ,что Таня работает и принимает больше пациентов,чем Света например. Таня принимает пациентов даже без записи, соответственно у неё посещаемость выше ,чем у Светы . Таню любят пациенты,но грамоты и премии дают другим! Стимулфонд Таня не получает за переработку и её медсестра тоже...а все потому,что Таня не дружит со старшей медсестрой! Даже такое бывает ! Когда был ковид, поликлиники работали до ночи, без обеда,пили только воду.домой уезжали на такси за свой счёт, а дома дети,а дома уроки....руководство не предоставляло рабочие автомобили,а они есть и были они всегда! Много чести нам!!! За то,что мы перерабатывали по пять часов,нам не было никаких надбавок!!! Начальство спокойно могло пообедать,а мы с 12 часов дня до девяти вечера без еды и отдыха принимали больных,они прямо лежали на полу в коридоре потому,что температура у всех 39. И у всех пневмония.... Ни грамоты,ни премии мы за это не получили. Зато выжили мы и не умерли от такого наплыва инфекции, в грязных сырых масках...Зато те,которые загасились на больничных в пандемию, почему-то получили и грамоты и премии.....и стимулярку..... Вот, где собака зарыта! А ещё у руководства в лице экономиста есть два списка оплаты труда : по одному столько , сколько нам обязаны платить но не платят, второй список - где нам платят гроши после обдираловки!!! Вот и весь секрет