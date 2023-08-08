В России перейдут на новую систему оплаты труда медиков с 2025 года

Сегодня идет отработка подходов к формированию новой системы

08 августа 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В России планируют перейти на новую систему оплаты труда медиков, которую сейчас тестируют в пилотном режиме, сообщает РИА Новости.

"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда", – заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, сегодня идет отработка в пилотных режимах подходов к формированию новой системы оплаты труда.

"Изучаем опыт субъектов", – указал министр.

Ранее сообщалось, что врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты по Сибири.