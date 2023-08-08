В России перейдут на новую систему оплаты труда медиков с 2025 года
Сегодня идет отработка подходов к формированию новой системы
08 августа 2023, 13:16, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В России планируют перейти на новую систему оплаты труда медиков, которую сейчас тестируют в пилотном режиме, сообщает РИА Новости.
"С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда", – заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, сегодня идет отработка в пилотных режимах подходов к формированию новой системы оплаты труда.
"Изучаем опыт субъектов", – указал министр.
Ранее сообщалось, что врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты по Сибири.
13:32:26 08-08-2023
Сдельная зарплата будет. Сколько выполнил лечений, столько и получил. Минус штрафы за низкое качество обслуживания. Подработки будут приветствоваться и мотивироваться, чтобы в частные клиники не ходили. Рейтингом и приоритетом медработника будут управлять роботы в программе на основании отзывов больных (5 звёзд или ниже).
13:40:12 08-08-2023
ничего не поможет.врачи уже давно не советские и сколько бы не платило государств они будут отжимать деньги у пациентов. поэтому надо ввести систему при которой врачу будут платить за обьем работы с плюсом. плюс или минус выносит пациент. итоги выносит независимая комиссия опытных врачей.
14:25:07 08-08-2023
Алекс (13:40:12 08-08-2023) ничего не поможет.врачи уже давно не советские и сколько бы ... Чушь, больше писать лень.
13:41:51 08-08-2023
Новая система оплаты труда медиков с декабря 2025 года с повышением окладов на 250%.
13:45:05 08-08-2023
Гость (13:32:26 08-08-2023) Сдельная зарплата будет. Сколько выполнил лечений, столько ... Как на заводе на сделке? Люди = детали?
14:20:08 08-08-2023
Они уже сейчас на "сдельщине". И вбелую, и вчёрную. Причём их аппетиты вчёрную растут опережающими темпами и никак не связаны с качеством калечения. Проще говоря, берут вчёрную десятки тысяч, а сплошь и рядом либо оставляют человека инвалидом, либо медленно и особо мучительно отправляют "на подвал".
14:54:48 08-08-2023
Кто интересно таких параноиков как ты рожает?
16:01:59 08-08-2023
Гость (14:54:48 08-08-2023) Кто интересно таких параноиков как ты рожает? ... ты
15:49:29 08-08-2023
Гость (14:20:08 08-08-2023) Они уже сейчас на "сдельщине". И вбелую, и вчёрную. Причём ... Наталия
16:01:33 08-08-2023
Гость (14:20:08 08-08-2023) Они уже сейчас на "сдельщине". И вбелую, и вчёрную. Причём ... А по ночам при полной луне у них клыки вырастают.
19:24:47 08-08-2023
Гость (16:01:33 08-08-2023) Гость (14:20:08 08-08-2023) Они уже сейчас на "сдельщи... )))))Зачёт.
14:22:39 08-08-2023
Про бесплатную медицину и пенсию можно забыть, расходы на социалку будут сокращать.
14:37:21 08-08-2023
Ковидобесие всем всё наглядно показало, что современная коммерциализированная медицина - это не про жизнь, а про смерть за очень большие деньги с очень большими мучениями.
14:59:50 08-08-2023
Не надо заморачиваться. Примените такую же систему оплаты, как в Армии. Там ВСЕ учтено, от звания и должности , до места и условий службы (читай работы).
15:02:02 08-08-2023
У нас в Реутово медсестра получает в 1,5-2,5 раза меньше, чем в Москве. Нафига ей работать у нас, если она перешла МКАД и заработала минимум в 2 раза больше. И с учителями, то же самое.
15:32:58 08-08-2023
Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средняя зарплата врача от 180 до 300 тысяч в месяц. Лекарства расстаскиваются, взятки вымогают при поступлении в больницу по 20 тысяч. А про медсестёр и немедицинский персонал забыли совсем, медсестры получают 35-40, а немедицинский персонал 25-30 тысяч. В нашем городе нормально работает только скорая помощь, вот кому надо повысить зарплату.
15:38:55 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... А можно в Барнаул такие зарплаты? Тоже нажраться охота, и еще охота не на 2 ставки работать, за себя и тех парней.
15:49:23 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Враньё! Нет таких зарплат у врачей!
15:53:39 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Не может такого быть!!! У нас в Москве таких ЗП не существует, причём я говорю про больницу, где у врачей САМАЯ высокая ЗП. Я про официальную зарплату.
15:54:13 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Если в Старом Осколе такая зарплата, что тогда все в Москву прутся? Я ра ботаю в баджетной больнице в Москве и получаю 110 тыс. Это со стажем 34 года и высшей категорией.
16:13:42 08-08-2023
Татьяна (15:54:13 08-08-2023) Если в Старом Осколе такая зарплата, что тогда все в Москву ... А что, это маленькая зарплата? Я тоже в Москве работаю, не в медицине. 50 тысяч- большинство имеют такую зарплату. Сказочники и мечтатели, фантазируют, что в Москве какие- то огромные з/п. Думаю, что за пределами Москвы ещё меньше. Но 110 тысяч для врача- это мало, это наглость. Сколько же вы хотите- 500? Про поликлиники я вообще молчу, все на расслабоне.
18:36:32 08-08-2023
Татьяна (15:54:13 08-08-2023) Если в Старом Осколе такая зарплата, что тогда все в Москву ... А у меня, зав, 39 лет стажа, высшая, на 2 ставки с дежурствами - 50 тр.
15:55:57 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Не 300 а 700+++
15:59:05 08-08-2023
Гость (15:55:57 08-08-2023) Не 300 а 700+++... 700 это у начинающих. У опытных еще выше.
15:56:22 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Назовите больницу где зарплата врача 300тыс? Я в Москве врач столько и близко не получаю
16:00:04 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Нет таких зарплат даже в московской области ! Не нужно сочинять!
16:52:06 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Враньё! Таких зарплат у врачей нет. Но было б хорошо и правильно,если б врачи и учителя столько получали. Потому что важнее профессий нет .
15:54:24 08-08-2023
Начинается предвыборная компания. Эх РОССИЯ! Запомните, ничего в лучшую сторону не изменится. Будет только хуже
15:56:16 08-08-2023
Можно мой муж приедет к вам работать? А то работает на 4 ставки +дежурства и то 80 не получается. Сомневаюсь, что они у вас столько получают
15:56:43 08-08-2023
Пока из медицины и образования не уберут коммерческую составляющую, толку не будет. Сейчас нас не лечат или учат, а предоставляют платные услуги. Своё лучшее забыли, всё Западу в задницу смотрим.
15:59:55 08-08-2023
Медицину и образование уже прикончили безаозвратно. Учить тех кто учит и лечит некому!
16:01:03 08-08-2023
Гость (15:32:58 08-08-2023) Да когда уже эти врачи нажрутся. У нас в Старом Осколе средн... Не пиши глупости. Я врач с 25 стажем. Работаю в провинции. И зарплата тут максимум 25.000. А у медсес ер и санитарочек ещё меньше.
16:02:44 08-08-2023
После повышения последует уменьшение. Вспомните 2012 год и майские указы президента. Ничего не выполнено. Свердловская область хирург в поликлинике с окладом 18500р, в стационаре 22500р. Никаких стимулирующих, ни за стаж, ни за вредность. Работать некому. Хватит вешать лапшу, наелись.
16:08:56 08-08-2023
Благовещенск Амурская область,зарплата врача с высшей категории в поликлинике 35 тысяч!!!
16:13:41 08-08-2023
в небольших городах сколько врачам не плати, лечение остается на уровне ножа и топора.
16:28:18 08-08-2023
Алекс (13:40:12 08-08-2023) ничего не поможет.врачи уже давно не советские и сколько бы ... с нынешним уровнем воспитания и образования.ю а так же отсутствия доброжелательного отношения, просто людей к людям, не то что людей к врачам и наоборот, то, что вы написали невозможно впринципе. Не сравнивайте людей ссср и врачей ссср, другие времена, люди намного хуже, думают, что все им всё должны, закатайте губу!!!
16:32:03 08-08-2023
Только сдельная оплата труда. Как, пусть министерство соображает. Летом вообще обалдеть, отпуск и тю-тю, а второй врач так и работает пол смены.
16:40:34 08-08-2023
Гость (16:13:42 08-08-2023) Может Вы и в Москве работаете , но Вы не Москвичка ... учитель в Москве по географии получает 110 тыс а пэнсия у моей тётки 32 тыс как у майора запаса!!! А Вы просто лимета....
16:45:44 08-08-2023
А военных поликлиниках гражданские врачи Они тоже копейки получают. я в том году спросил у своего терапевта сколько Вы получаете . та сказала 15 тыс стаж 35 лет ЮВО .ул Мыльникова 7/7
16:47:35 08-08-2023
Да пора уже многих врачей заменить на искусственный интеллект с возможностью диагностики организма, а то у некоторых врачей только функция ставить диагноз и выписывать лекарства, так элементарный диагноз не могут поставить правильно. Сейчас по интернету можно самому себе диагноз примерно поставить. Нужно оставить врачей, которые могут проводить физические манипуляции, типа хирургов и.т.п. А так сделать комнаты с аппаратами диагностики и искусственного интеллекта, чтобы автоматически проводилась обширная диагностика и назначались фарм.препараты или какие-нибудь роботы проводили бы физиолечение.
16:55:39 08-08-2023
Вадим (16:47:35 08-08-2023) Да пора уже многих врачей заменить на искусственный интеллек... Пусть Вас ИИ и лечит,а естественный отбор, сделает своё дело
17:31:51 08-08-2023
Вадим (16:47:35 08-08-2023) Да пора уже многих врачей заменить на искусственный интеллек... моргнет свет, и поставит вам ИИ диагноз - простатит, вместо кариеса. И полечит соответсвующим образом...
17:56:56 08-08-2023
Вадим (16:47:35 08-08-2023) Да пора уже многих врачей заменить на искусственный интеллек... инфантильный бред.
17:13:36 08-08-2023
Гость (13:32:26 08-08-2023) Сдельная зарплата будет. Сколько выполнил лечений, столько ... нужно убрать все частные клиники, организовав аналогичный сервис и качество лечения в обычных бюджетных клиниках-поликлиниках. столько денег уходит на сторону,а потом говорят - денег нет но вы лечитесь! ....какой позор!. но тут будет другая проблема- с медработников государство всю прибыль будет тащить в свое бездонную пропасть и мухлевать со статистикой и прочими характерными девайсами.
17:30:13 08-08-2023
Сергей (17:13:36 08-08-2023) нужно убрать все частные клиники, организовав аналогичный се... А на какие шиши купить аппараты МРТ, узи и пр?. Всё это есть в частных клиниках, а вот в в бюджетных очередь на МРТ -2-3 месяца
18:08:50 08-08-2023
Сергей (17:13:36 08-08-2023) нужно убрать все частные клиники, организовав аналогичный се... Первый год у нас живете? создается система, где хорошая мед помощь будет только в частных клиниках. Всем остальным телемедицина. где диагноз по телефону ставят.
18:02:54 08-08-2023
Задача всяких Мурашек говорить много слов, чтобы люди не заметили снижение объемов финансирования и как следствие ухудшение качества мед помощи. Общее направление понятно - меньше здравоохранения, меньше образования, пенсия минимальная и как можно позже.
19:05:32 08-08-2023
Надо просто понимать, что бюджет на здравоохранение каждый год сокращается. Поэтому увеличиться заплаты просто не могут, хоть с 2025 года , хоть с 2030г. Все сведется как и раньше - кого-то сократят, его заплату разделят на 4-х, а работать их заставят в двое больше. Все как всегда.
20:21:00 08-08-2023
Сергей (17:13:36 08-08-2023) нужно убрать все частные клиники, организовав аналогичный се... Этот фантазер точно из СССР)))