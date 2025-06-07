НОВОСТИПолитика

Мединский: Украина перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными

Москва призвала Киев соблюдать договоренности

07 июня 2025, 20:30, ИА Амител

Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС
Владимир Мединский на переговорах в Стамбуле / Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, 6 июня Москва приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными согласно стамбульским договоренностям.

Он отметил, что первая партия из 1212 замороженных тел солдат ВСУ уже прибыла в район обмена, остальные на подходе. Кроме того, Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий раненые, тяжелобольные и пленные младше 25 лет, чтобы начать обмен.

"Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные", – указал Мединский.

Он подчеркнул, что Москва призывает Киев четко соблюдать график, все достигнутые договоренности, забрать 6000 тел и немедленно приступить к обмену, чтобы по 1200 военных с каждой стороны смогли вернуться домой.

"Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть", – заключил Владимир Мединский.

Россия Политика украина

Комментарии 4

Avatar Picture
dok_СФ

22:16:50 07-06-2025

Не заберут, значит тела обязательно передать ЕС, это результаты их "братской помощи" окраинцам.. пущай памятники в Брюсселе ставят.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:50 07-06-2025

Как-то быстро информационный фон сменился от обмена телами, до передачи тел

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:47 08-06-2025

Гость (22:47:50 07-06-2025) Как-то быстро информационный фон сменился от обмена телами, ... Сразу Мединский еще в Стамбуле заявил - передача 6000 тел в одностороннем порядке. Так что не надо ляля

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:40 08-06-2025

Хахлам они не нужны.
1. Опознавать кто там, мыкола или тарасик
2. Менять статус с пропал без вестей на погиб - это деньги
3.их хоронить надо - опять деньги.
Поэтому зеля как истинный щирый хвхол, конечно их принимать не хочет

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров