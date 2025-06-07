Мединский: Украина перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен пленными
Москва призвала Киев соблюдать договоренности
07 июня 2025, 20:30, ИА Амител
Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными, сообщил глава российской делегации на переговорах с Киевом в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский.
По его словам, 6 июня Москва приступила к реализации акции по передаче Киеву более шести тысяч тел погибших и обмену военнопленными согласно стамбульским договоренностям.
Он отметил, что первая партия из 1212 замороженных тел солдат ВСУ уже прибыла в район обмена, остальные на подходе. Кроме того, Москва передала Киеву первый список из 640 военнопленных, категорий раненые, тяжелобольные и пленные младше 25 лет, чтобы начать обмен.
"Контактная группа МО РФ находится на границе с Украиной. Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные", – указал Мединский.
Он подчеркнул, что Москва призывает Киев четко соблюдать график, все достигнутые договоренности, забрать 6000 тел и немедленно приступить к обмену, чтобы по 1200 военных с каждой стороны смогли вернуться домой.
"Мы на месте. Мы в полной готовности к работе. Международные ТВ-каналы, информагентства и корреспонденты могут приехать и убедиться лично, что все так и есть", – заключил Владимир Мединский.
22:16:50 07-06-2025
Не заберут, значит тела обязательно передать ЕС, это результаты их "братской помощи" окраинцам.. пущай памятники в Брюсселе ставят.
22:47:50 07-06-2025
Как-то быстро информационный фон сменился от обмена телами, до передачи тел
12:37:47 08-06-2025
Гость (22:47:50 07-06-2025) Как-то быстро информационный фон сменился от обмена телами, ... Сразу Мединский еще в Стамбуле заявил - передача 6000 тел в одностороннем порядке. Так что не надо ляля
09:28:40 08-06-2025
Хахлам они не нужны.
1. Опознавать кто там, мыкола или тарасик
2. Менять статус с пропал без вестей на погиб - это деньги
3.их хоронить надо - опять деньги.
Поэтому зеля как истинный щирый хвхол, конечно их принимать не хочет