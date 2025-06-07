Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям"

Американский президент прокомментировал недавний массированный удар ВС РФ по украинским военным объектам

07 июня 2025, 14:21, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против ее военных аэродромов, заявил Дональд Трамп.

6 июня в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на теракты киевского режима российские военные "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ". Все назначенные объекты были поражены.

"Ну они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот теперь будет удар", – прокомментировал события Трамп (цитата по ТАСС).

4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили украинское урегулирование, Иран и взаимодействие США и РФ.