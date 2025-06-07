Трамп заявил, что Украина сама дала России основания "разбомбить ее ко всем чертям"
Американский президент прокомментировал недавний массированный удар ВС РФ по украинским военным объектам
07 июня 2025, 14:21, ИА Амител
Киев сам дал Москве основания нанести массированный удар, когда устроил вылазки против ее военных аэродромов, заявил Дональд Трамп.
6 июня в Минобороны РФ сообщили, что в ответ на теракты киевского режима российские военные "нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ". Все назначенные объекты были поражены.
"Ну они дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот теперь будет удар", – прокомментировал события Трамп (цитата по ТАСС).
4 июня Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили украинское урегулирование, Иран и взаимодействие США и РФ.
14:33:45 07-06-2025
Соучастник
16:17:00 07-06-2025
Под Рузвельта косит.
18:50:12 07-06-2025
Соучастник терракта
09:09:13 08-06-2025
Чтобы горлопанил Трамп, если бы напали на США, а он отбивался?
12:50:25 08-06-2025
Гость (09:09:13 08-06-2025) Чтобы горлопанил Трамп, если бы напали на США, а он отбивалс... если бы напали на США --- если бы развалили США, а не СССР