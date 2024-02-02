Новый учебник по обществознанию почти готов, заявил Мединский

По словам помощника президента, учебник будет "кардинально лучше" прежних

02 февраля 2024, 11:04, ИА Амител

Книга / Фото: unsplash.com

Новый учебник по обществознанию находится на завершающем этапе, сообщил ТАСС помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, учебник будет "кардинально лучше" прежних, а также будет содержать актуальную информацию о процессах в российском и международном обществе.

Чиновник отметил, что школьник во взрослой жизни может не столкнуться с какими-то вопросами алгебры или биологии, но эти предметы тренируют мозг. "А если правильно построить предмет "Обществознание", то он будет нужен каждому, вне зависимости от того, какую профессию человек выберет", – сказал Мединский.

Ранее Мединский заявлял, что к 1 сентября должны появиться новые учебники по истории для 5-9 классов. При этом в пособиях для пятиклассников будет раздел об Алтае.