Новый учебник по обществознанию почти готов, заявил Мединский
По словам помощника президента, учебник будет "кардинально лучше" прежних
02 февраля 2024, 11:04, ИА Амител
Новый учебник по обществознанию находится на завершающем этапе, сообщил ТАСС помощник президента Владимир Мединский.
По его словам, учебник будет "кардинально лучше" прежних, а также будет содержать актуальную информацию о процессах в российском и международном обществе.
Чиновник отметил, что школьник во взрослой жизни может не столкнуться с какими-то вопросами алгебры или биологии, но эти предметы тренируют мозг. "А если правильно построить предмет "Обществознание", то он будет нужен каждому, вне зависимости от того, какую профессию человек выберет", – сказал Мединский.
Ранее Мединский заявлял, что к 1 сентября должны появиться новые учебники по истории для 5-9 классов. При этом в пособиях для пятиклассников будет раздел об Алтае.
11:10:57 02-02-2024
Лишь бы с достоверными сведениями!
11:42:10 02-02-2024
Не уверен, что название этого учебника "Обществознание"?
16:20:42 02-02-2024
Гость (11:42:10 02-02-2024) Не уверен, что название этого учебника "Обществознание"?... Название будет приблизительно что-то типа: все бегом в светлое будущее, в наше великое прошлое царская империя...!!!
11:50:45 02-02-2024
"будет содержать актуальную информацию о процессах в российском и международном обществе." дайте угадаю... англосаксы, родители №1 и №2, НАТО, нас обманули, нацисты, интересы России, В.В.Путин - наш президент!
11:57:14 02-02-2024
мединский это который диссертацию списал?
19:47:47 02-02-2024
гость (11:57:14 02-02-2024) мединский это который диссертацию списал?... Нет, это который в Питере додумался памятную доску финским фашистам открыть...
12:01:19 02-02-2024
базовое образование -международные отношения в МГИМО.Какое отношение он имеет, как специалист, к истории России и СССР и обществоведению.А историю России и СССР мы все знаем по верхушкам.
12:31:22 02-02-2024
А Кадырову на рецензирование уже отправляли? А то ведь опять придется переписывать...
12:41:32 02-02-2024
этот учебник по Обществознанию будет такой же "прекрасный" как и по истории, написанный Мединским? В том учебнике историки столько ляпов, несостыковок и откровенной лжи нашли, что впору статью о переписывании истории на автора вешать, а он оказывается талантливый наш еще и за учебник по обществознанию взялся... какой молодец пилит бюджет с позволения верхушки для забивания неокрепших мозгов детям.
16:18:46 02-02-2024
Пусть в единый учебник истории 10 класса включит Социалистическую революцию октября 17 года!? А то получается царская Россия каким-то чудесным образом после 17 года начала строить и водить в эксплуатацию по два завода в день!?... Аж две пятилетки в таком темпе...! И таким образом еле дотянула до наших дней!? По его мнению, мединского... Врун несчастный...
16:55:43 02-02-2024
жаль, что обществознание до 9 класса отменили, а трудовое обучение ввели. Деградация полная. Опять дурака валять учащиеся будут на участках пришкольных. По Конституции у нас труд добровольный, но, видимо, детский труд и дети к Конституции не относятся
17:43:22 02-02-2024
Этот тот который в бывшем блокадном городе открывал памятную доску одному из организаторов этой блокады?
18:55:09 02-02-2024
Гость (17:43:22 02-02-2024) Этот тот который в бывшем блокадном городе открывал памятную... Да! Да! Это он и есть!... Помним об этом! Не сомневайтесь!...