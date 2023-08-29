Крымский мост появился на обложке учебника по истории благодаря Путину
Об этом рассказал один из авторов пособия
29 августа 2023, 11:00, ИА Амител
Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 11-го класса появилось по инициативе президента России Владимира Путина, заявил один из авторов пособия, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян.
По его словам, когда учебник вышел, глава государства поинтересовался, есть ли там Крымский мост, но ему ответили, что книгу завершили на возвращении полуострова.
"Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России", – подедился Гаспарян в интервью радио "Спутник в Крыму".
Ранее депутаты Госдумы направили в Минпросвещения запрос с просьбой объяснить, почему в списке книг для подготовки к ЕГЭ по литературе нет русских классиков.
11:04:58 29-08-2023
Предлогаю на дневниках двоечников и второгодников нарисовать "Новорынковский мост"
16:49:40 29-08-2023
Гость (11:04:58 29-08-2023) Предлогаю на дневниках двоечников и второгодников нарисовать... И музей с площади Октября.
11:14:55 29-08-2023
А на фотке ракета на обложке. А ракеты падают, уже не гордость
12:48:27 29-08-2023
на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, нацеленную на крымский мост?
13:07:35 29-08-2023
Гость (12:48:27 29-08-2023) на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, нацеленную н... гладят ракету, потому что жалко, что упадет, труд на смарку
13:08:12 29-08-2023
Гость (12:48:27 29-08-2023) на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, Смелый...
13:38:54 29-08-2023
счастье-то какое! какие достижения! аж гордость дух захватывает.
19:28:20 29-08-2023
дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира процветают.Даже не смешно.