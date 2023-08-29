Крымский мост появился на обложке учебника по истории благодаря Путину

Об этом рассказал один из авторов пособия

29 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 11-го класса появилось по инициативе президента России Владимира Путина, заявил один из авторов пособия, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян.

По его словам, когда учебник вышел, глава государства поинтересовался, есть ли там Крымский мост, но ему ответили, что книгу завершили на возвращении полуострова.

"Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России", – подедился Гаспарян в интервью радио "Спутник в Крыму".

Ранее депутаты Госдумы направили в Минпросвещения запрос с просьбой объяснить, почему в списке книг для подготовки к ЕГЭ по литературе нет русских классиков.