НОВОСТИНаука и образование

Крымский мост появился на обложке учебника по истории благодаря Путину

Об этом рассказал один из авторов пособия

29 августа 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Изображение Крымского моста на обложке учебника по истории для 11-го класса появилось по инициативе президента России Владимира Путина, заявил один из авторов пособия, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты Армен Гаспарян.

По его словам, когда учебник вышел, глава государства поинтересовался, есть ли там Крымский мост, но ему ответили, что книгу завершили на возвращении полуострова.

"Путин сказал: "Очень странно, это эпохальное событие, гордость всей России", – подедился Гаспарян в интервью радио "Спутник в Крыму".

Ранее депутаты Госдумы направили в Минпросвещения запрос с просьбой объяснить, почему в списке книг для подготовки к ЕГЭ по литературе нет русских классиков.

Владимир Путин образование

Комментарии 8

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Гость

11:04:58 29-08-2023

Предлогаю на дневниках двоечников и второгодников нарисовать "Новорынковский мост"

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Гость

16:49:40 29-08-2023

Гость (11:04:58 29-08-2023) Предлогаю на дневниках двоечников и второгодников нарисовать... И музей с площади Октября.

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Гость

11:14:55 29-08-2023

А на фотке ракета на обложке. А ракеты падают, уже не гордость

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Гость

12:48:27 29-08-2023

на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, нацеленную на крымский мост?

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Гость

13:07:35 29-08-2023

Гость (12:48:27 29-08-2023) на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, нацеленную н... гладят ракету, потому что жалко, что упадет, труд на смарку

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Гость

13:08:12 29-08-2023

Гость (12:48:27 29-08-2023) на обложке: рабочий и колхозница гладят ракету, Смелый...

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Гость

13:38:54 29-08-2023

счастье-то какое! какие достижения! аж гордость дух захватывает.

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Гость

19:28:20 29-08-2023

дела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира процветают.Даже не смешно.

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