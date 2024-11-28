Медведев перечислил врагов России

По словам зампредседателя Совбеза, друзей у Москвы больше

28 ноября 2024, 07:50, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о союзниках и врагах России.

По его словам, враги – это все страны Запада. В то время как друзей у Москвы – огромное количество, в том числе государства Глобального Юга, Азии и Востока. "Друзей у нас больше", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине. Для этого НАТО следует встать "на реальную почву" и прекратить "раздувать пожар войны".