Медведев перечислил врагов России
По словам зампредседателя Совбеза, друзей у Москвы больше
28 ноября 2024, 07:50, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о союзниках и врагах России.
По его словам, враги – это все страны Запада. В то время как друзей у Москвы – огромное количество, в том числе государства Глобального Юга, Азии и Востока. "Друзей у нас больше", – цитирует политика РИА Новости.
Ранее Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине. Для этого НАТО следует встать "на реальную почву" и прекратить "раздувать пожар войны".
08:18:47 28-11-2024
Осень. Обострение.
08:37:24 28-11-2024
Гость (08:18:47 28-11-2024) Осень. Обострение. ... Ну так лечись, а не выкладывай свой диагноз на всеобщее обозрение.
10:22:04 28-11-2024
Гость (08:37:24 28-11-2024) Ну так лечись, а не выкладывай свой диагноз на всеобщее обоз... Не катит твой прогиб на 30 серебрянников. Лучше старайся.
08:59:40 28-11-2024
Гость (08:18:47 28-11-2024) Осень. Обострение. ... У Вас?)
08:25:08 28-11-2024
Самые ярые враги России- внутри России. Это всепроникающая коррупция, кумовство и чванливое пренебрежение чинуш к простому народу. Воровство даже в сфере обороны страны, что это, как не действия врага, который даже не скрывается. Не с хохлов надо было начинать...
08:25:10 28-11-2024
Короче все кому в рот раньше заглядывали... Искали любую возможность подружиться!?...
Мы свои, буржуинские... Кричали им!?...
Так, а что же, Дмитрий Анатольевич!?
А как же теперь быть с вашими детьми, родными и близкими, которые в основной своей массе, находятся в логове врага!?...
09:17:56 28-11-2024
Глядя на курс рубля, понимаешь, где реальные враги
10:17:55 28-11-2024
Гость (09:17:56 28-11-2024) Глядя на курс рубля, понимаешь, где реальные враги... дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, жильем, одеждой, возможностью все себе предоставлять, необходимое для жизни и здоровья !
10:32:27 28-11-2024
Гость (10:17:55 28-11-2024) дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, ж... ну когда вы начнете за шишки или листики покупать все вами перечисленное, тогда дело будет "не в курсе денег", а пока что очень даже
11:00:39 28-11-2024
Гость (10:17:55 28-11-2024) дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, ж...
А все перечисленное на вас с неба падает или все-таки конвертируется за денежный эквивалент.
11:09:38 28-11-2024
повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам плохо, сравните как живут люди в большинстве стран мира и заткнитесь уже про свою плохую жизнь. вы голодаете? мерзнете? вам негде жить? дети ваши мрут пачками? слов нет, достали, нытики
11:47:15 28-11-2024
Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Т.е. Вы считаете, что это всё- оправдание беззаконию, коррупции и наглому разворовыванию бюджетов? А в Китае, где средний уровень жизни намного выше, чем в РФ, проворовавшихся чинуш ставят к стенке- вот это, как мне кажется довод.
12:14:30 28-11-2024
Гость (11:09:38 28-11-2024) сравните как живут люди в большинстве стран мира Это вы с Сомали предлагаете нас сравнить? При том, что наши родители и многие из нас застали еще Советский Союз?
12:43:31 28-11-2024
Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Другие страны не обладают такими ресурсами! Ни полезными... Ни человеческими...!
Сравнение не корректное.
14:10:18 28-11-2024
Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Ну ладно, если написано вами по-приколу. Но ведь есть подозрение, что это всерьез. И вот это катастрофа, что таких затравленных организмов в стране большинство.
14:10:36 28-11-2024
Интересы России должны быть в любой ситуации превыше вражды и дружбы!