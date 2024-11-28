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Медведев перечислил врагов России

По словам зампредседателя Совбеза, друзей у Москвы больше

28 ноября 2024, 07:50, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал о союзниках и врагах России.

По его словам, враги – это все страны Запада. В то время как друзей у Москвы – огромное количество, в том числе государства Глобального Юга, Азии и Востока. "Друзей у нас больше", – цитирует политика РИА Новости.

Ранее Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине. Для этого НАТО следует встать "на реальную почву" и прекратить "раздувать пожар войны".

Дмитрий Медведев Политика

Комментарии 16

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Гость

08:18:47 28-11-2024

Осень. Обострение.

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Гость

08:37:24 28-11-2024

Гость (08:18:47 28-11-2024) Осень. Обострение. ... Ну так лечись, а не выкладывай свой диагноз на всеобщее обозрение.

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Гость

10:22:04 28-11-2024

Гость (08:37:24 28-11-2024) Ну так лечись, а не выкладывай свой диагноз на всеобщее обоз... Не катит твой прогиб на 30 серебрянников. Лучше старайся.

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Гость

08:59:40 28-11-2024

Гость (08:18:47 28-11-2024) Осень. Обострение. ... У Вас?)

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Гость

08:25:08 28-11-2024

Самые ярые враги России- внутри России. Это всепроникающая коррупция, кумовство и чванливое пренебрежение чинуш к простому народу. Воровство даже в сфере обороны страны, что это, как не действия врага, который даже не скрывается. Не с хохлов надо было начинать...

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Гость

08:25:10 28-11-2024

Короче все кому в рот раньше заглядывали... Искали любую возможность подружиться!?...
Мы свои, буржуинские... Кричали им!?...
Так, а что же, Дмитрий Анатольевич!?
А как же теперь быть с вашими детьми, родными и близкими, которые в основной своей массе, находятся в логове врага!?...

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Гость

09:17:56 28-11-2024

Глядя на курс рубля, понимаешь, где реальные враги

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Гость

10:17:55 28-11-2024

Гость (09:17:56 28-11-2024) Глядя на курс рубля, понимаешь, где реальные враги... дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, жильем, одеждой, возможностью все себе предоставлять, необходимое для жизни и здоровья !

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Гость

10:32:27 28-11-2024

Гость (10:17:55 28-11-2024) дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, ж... ну когда вы начнете за шишки или листики покупать все вами перечисленное, тогда дело будет "не в курсе денег", а пока что очень даже

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Гость

11:00:39 28-11-2024

Гость (10:17:55 28-11-2024) дело не в курсе денег, а в обеспечении граждан продуктами, ж...
А все перечисленное на вас с неба падает или все-таки конвертируется за денежный эквивалент.

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Гость

11:09:38 28-11-2024

повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам плохо, сравните как живут люди в большинстве стран мира и заткнитесь уже про свою плохую жизнь. вы голодаете? мерзнете? вам негде жить? дети ваши мрут пачками? слов нет, достали, нытики

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Гость

11:47:15 28-11-2024

Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Т.е. Вы считаете, что это всё- оправдание беззаконию, коррупции и наглому разворовыванию бюджетов? А в Китае, где средний уровень жизни намного выше, чем в РФ, проворовавшихся чинуш ставят к стенке- вот это, как мне кажется довод.

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Гость

12:14:30 28-11-2024

Гость (11:09:38 28-11-2024) сравните как живут люди в большинстве стран мира Это вы с Сомали предлагаете нас сравнить? При том, что наши родители и многие из нас застали еще Советский Союз?

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Гость

12:43:31 28-11-2024

Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Другие страны не обладают такими ресурсами! Ни полезными... Ни человеческими...!
Сравнение не корректное.

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Гость

14:10:18 28-11-2024

Гость (11:09:38 28-11-2024) повылазило... вечно всем недовольное и требующее. все вам пл... Ну ладно, если написано вами по-приколу. Но ведь есть подозрение, что это всерьез. И вот это катастрофа, что таких затравленных организмов в стране большинство.

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Гость

14:10:36 28-11-2024

Интересы России должны быть в любой ситуации превыше вражды и дружбы!

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