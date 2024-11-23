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Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

Для этого НАТО следует встать "на реальную почву"

23 ноября 2024, 17:33, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, как можно завершить конфликт на Украине.

Со слов политика, для этого НАТО следует встать "на реальную почву".

"Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", – цитирует Медведева РИА Новости.

Бывший президент РФ также не исключает любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.

Дмитрий Медведев СВО

Комментарии 3

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Гость

19:25:39 23-11-2024

эх Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич...!?
если бы они думали о человечестве...!!!?
Вы вместе с сегодняшним правительством и правителями, полезли в Капитализм! в котором уже давно, несколько сот а может и тысяч лет определились лидеры! Лидеры которые не терпят конкурентов!
Пока вы лезете в этот Капитализм, вас этим же Капитализмом бьют и будут бить! и обманывать! и использовать!...
Только если объявить, что Россия возвращается на Социалистическо-Коммунистические рельсы, то сразу Россия обретает много сильных союзников!!! а запад теряет рычаги влияния и на Россию и на все другие страны!!!

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Гость

11:47:44 24-11-2024

Гость (19:25:39 23-11-2024) эх Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич...!?если бы ...
Сходи на луговую!

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Гость

17:40:05 24-11-2024

Гость (11:47:44 24-11-2024) Сходи на луговую! ... Одному скучно?

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