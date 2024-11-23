Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

Для этого НАТО следует встать "на реальную почву"

23 ноября 2024, 17:33, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, как можно завершить конфликт на Украине.

Со слов политика, для этого НАТО следует встать "на реальную почву".

"Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", – цитирует Медведева РИА Новости.

Бывший президент РФ также не исключает любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.