Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине
Для этого НАТО следует встать "на реальную почву"
23 ноября 2024, 17:33, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya рассказал, как можно завершить конфликт на Украине.
Со слов политика, для этого НАТО следует встать "на реальную почву".
"Если блок НАТО встанет на реальную почву, если они прекратят раздувать пожар войны на Украине, этот конфликт можно завершить без всяких издержек для человечества. Во всяком случае, новых издержек", – цитирует Медведева РИА Новости.
Бывший президент РФ также не исключает любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.
19:25:39 23-11-2024
эх Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич...!?
если бы они думали о человечестве...!!!?
Вы вместе с сегодняшним правительством и правителями, полезли в Капитализм! в котором уже давно, несколько сот а может и тысяч лет определились лидеры! Лидеры которые не терпят конкурентов!
Пока вы лезете в этот Капитализм, вас этим же Капитализмом бьют и будут бить! и обманывать! и использовать!...
Только если объявить, что Россия возвращается на Социалистическо-Коммунистические рельсы, то сразу Россия обретает много сильных союзников!!! а запад теряет рычаги влияния и на Россию и на все другие страны!!!
11:47:44 24-11-2024
Гость (19:25:39 23-11-2024) эх Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич...!?если бы ...
Сходи на луговую!
17:40:05 24-11-2024
Гость (11:47:44 24-11-2024) Сходи на луговую! ... Одному скучно?