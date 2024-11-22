Он подчеркнул, что Запад буквально выпросил применение новейшей ракеты

22 ноября 2024, 09:40, ИА Амител

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео применения новейшей российской ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. На кадрах видно, как шесть боевых блоков наносят удар по промышленному комплексу, где, как сообщается, власти Украины реализуют свою программу вооружения.

"Так значит, вы этого хотели? Что ж, черт возьми, вы добились своего!" – написал Медведев.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером, 21 ноября, выступил с заявлением об ударе западным оружием по территории РФ. В ходе обращения к россиянам он также рассказал о первом применении комплекса "Орешник" в ответ на решение Запада разрешить Украине бить натовским оружием вглубь России.