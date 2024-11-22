"Черт возьми, вы добились своего!" Медведев опубликовал видео удара "Орешника"
Он подчеркнул, что Запад буквально выпросил применение новейшей ракеты
22 ноября 2024, 09:40, ИА Амител
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X видео применения новейшей российской ракеты "Орешник" по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. На кадрах видно, как шесть боевых блоков наносят удар по промышленному комплексу, где, как сообщается, власти Украины реализуют свою программу вооружения.
"Так значит, вы этого хотели? Что ж, черт возьми, вы добились своего!" – написал Медведев.
Президент России Владимир Путин в четверг вечером, 21 ноября, выступил с заявлением об ударе западным оружием по территории РФ. В ходе обращения к россиянам он также рассказал о первом применении комплекса "Орешник" в ответ на решение Запада разрешить Украине бить натовским оружием вглубь России.
10:09:46 22-11-2024
когда будет информация, что с заводом то? он потерял способность производить ракеты? Или продолжает функционировать? Хотелось бы чтобы на территории 404 не осталось подобных предприятий, а то обидно слышать заявления о том, что западные страные переносят производства ракет своих на территорию хохлов... В текущем положениии для хохлов электричество должно быть на вес золота. А не производственные мощностя...
11:04:09 22-11-2024
Возможно, как раз этого и хотели. Провоцируют, чтобы изучить возможности.
11:13:42 22-11-2024
Гость (11:04:09 22-11-2024) Возможно, как раз этого и хотели. Провоцируют, чтобы изучить...
Согласен.
Когда знаешь, какие у противника карты - больше шансов на победу.
Надеюсь, у России есть туз в рукаве!
11:34:43 22-11-2024
Стас Пле (11:13:42 22-11-2024) Согласен.Когда знаешь, какие у противника карты ... туз эта ядерное оружие, его нечем побить
12:39:09 22-11-2024
Стас Пле (11:13:42 22-11-2024) Согласен.Когда знаешь, какие у противника карты ... Нет тузов, просто есть пугалки, которые ржавое железо.
13:30:38 22-11-2024
Гость (12:39:09 22-11-2024) Нет тузов, просто есть пугалки, которые ржавое железо.... 100 % все они так и думают, иначе давно бы уже все закончилось. Интересно, что если они ошибаются, то на Украине о своей ошибке так могут и не узнать. За исключением тех, кто в бункере. Мы про Украину узнать успеем. А если США за нее подставляться не будут, то успеем обсудить. А видео красивое, только не понятно почему болванки без детонаторов такой эффект дают. Но заявлений от США или Украины, что это монтаж, пока не было