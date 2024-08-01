Подготовку к выборам и законодательную работу председатель партии обсудил на встрече с фракцией "Единая Россия"

01 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поставил депутатам Госдумы от партии задачи по проработке бюджета на предстоящую трехлетку, ведению избирательных кампаний и общению с избирателями. Эти вопросы обсудили на встрече по итогам весенней сессии российского парламента, участие в которой также приняли председатель ГД Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, депутаты. Подробности сообщает сайт ER.ru.

Итоги работы Госдумы

"Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 инициированы депутатами "Единой России". Основную повестку работы партии определяли задачи послания президента и исполнения нашей народной программы", – отметил Дмитрий Медведев.

В числе самых значимых решений партии он назвал реформирование налоговой системы. Это даст дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ. А еще это шаг в сторону большей справедливости, уверен председатель.

Отдельно он отметил изменения в бюджете, которые обеспечила фракция и которые дали возможность расширить финансовую помощь регионам. А также продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты ученым, педагогам, классным руководителям. Приоритетными направлениями для "Единой России" остается поддержка участников СВО и членов их семей, индексация пенсий работающим пенсионерам.

Дмитрий Медведев призвал в осеннюю сессию сосредоточиться на подготовке федерального бюджета.

"Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы", – сказал председатель "Единой России".

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Заседание фракции / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Выборы

А во время парламентских каникул ЕР сосредоточится на подготовке к единому дню голосования в сентябре 2024 года.

"В этом году пройдет 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, представила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе", – сказал он.

Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам, которые избираются от "Единой России". Особенно – фронтовикам.

"Их у нас 380 человек в разных регионах (на выборах всех уровней. – Прим. ред.). Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача – дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку", – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

"Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса", – подчеркнул председатель "Единой России".

Предстоит расширять работу в регионах, укреплять связь с партийными первичками.

Особое внимание он поручил уделять подготовке законодательных инициатив. Они должны быть качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, экспертами.

Заседание фракции / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Три года назад мы приняли решение использовать такой механизм для законопроектов перед их внесением в Госдуму. Значительная роль в координации этой работы принадлежит Генсовету, президиуму и временно исполняющему обязанности секретаря Генсовета Владимиру Якушеву. Он готов к постоянному взаимодействию", – отметил Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что "Единая Россия" должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии.

"Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела, что не даем пустых обещаний. Этой линии мы должны придерживаться в будущем", – заключил Дмитрий Медведев.