Медведев рассказал, зачем делает резкие заявления

По словам замглавы Совбеза, сейчас в мире происходят совершенно беспрецедентные вещи

28 июня 2024, 12:25, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает пессимистические или апокалиптические заявления, сообщает ТАСС.

Таким образом политик старается добиться того, чтобы все задумались, что творится в мире, ведь происходят сейчас "совершенно беспрецедентные вещи". И общая задача всех деятелей – донести обеспокоенность ситуацией.

"Если мы сплотим свои усилия, в том числе и в области международного права, как и в других отраслях, конечно, не менее значимых, может быть, мы сделаем наш мир более сбалансированным. А именно такой баланс нам и нужен", – отметил он на Петербургском международном юридическом форуме.

На прошлой неделе Медведев заявил, что ВС РФ продолжат наступление, если Киев не согласится на предложение Владимира Путина.