Медведев рассказал, зачем делает резкие заявления
По словам замглавы Совбеза, сейчас в мире происходят совершенно беспрецедентные вещи
28 июня 2024, 12:25, ИА Амител
Дмитрий Медведев признался, что иногда намеренно делает пессимистические или апокалиптические заявления, сообщает ТАСС.
Таким образом политик старается добиться того, чтобы все задумались, что творится в мире, ведь происходят сейчас "совершенно беспрецедентные вещи". И общая задача всех деятелей – донести обеспокоенность ситуацией.
"Если мы сплотим свои усилия, в том числе и в области международного права, как и в других отраслях, конечно, не менее значимых, может быть, мы сделаем наш мир более сбалансированным. А именно такой баланс нам и нужен", – отметил он на Петербургском международном юридическом форуме.
На прошлой неделе Медведев заявил, что ВС РФ продолжат наступление, если Киев не согласится на предложение Владимира Путина.
12:26:51 28-06-2024
Стрелки у часов двигать... И все...
12:53:02 28-06-2024
Шурик,слава Богу стрелки у часов он, и только он перестал(!) двигать.Так что про часы ты мимо.
12:57:38 28-06-2024
жириновского нет. а потребность есть.
13:14:54 28-06-2024
старается добиться того, чтобы все задумались ---- походу всем пофиг
13:56:31 28-06-2024
обещать не значит жениться))))))))))))
14:03:36 28-06-2024
После конференции где были показаны в стремной графике ракеты летящие не Вашингтон походу уже никто не боится
15:22:27 28-06-2024
Чесслово лучше бы ему вообще обойтись без заявлений. Ведь были же все шансы проявить себя государственником когда был президентом. Но после его детских восторгов айфоном, абсолютной невнятности 08.08.08 и печально известного "денег нет но вы держитесь" все эти грозные заявления из его уст выглядят смешно и нелепо.
16:35:50 28-06-2024
Гость (15:22:27 28-06-2024) Чесслово лучше бы ему вообще обойтись без заявлений. Ведь бы... Про 080808 это вы зря, у Тбилиси его одернул "старший товарищ, у которого западники всегда партнеры. Электронное правительство это его кураторство и заслуга (Госуслуги и прочие электронные регистрации), время нормально перевел, а "тот кого нельзя называть" обратно немного крутанул стрелки.
22:56:02 28-06-2024
Гость (16:35:50 28-06-2024) Про 080808 это вы зря, у Тбилиси его одернул "старший товари... 080808 именно "старший товарищ" встал у руля видя как младший вторые сутки жует.. и что-то мямлит. Именно старший отреагировал и всем рулил, а младший был на лишь на подтанцовке. И то, что он остановился у Тбилиси, может быть и умно если глянуть на сегодняшнюю Грузию (подлянок она как некоторые "союзники" не делает). Нравится это или нет, правильно или ошибочно, но это таки уровень государственника. А уровень младшего - лишь играться в IT-технологии как подросток и стрелки крутить.
23:32:12 28-06-2024
Гость (16:35:50 28-06-2024) Про 080808 это вы зря, у Тбилиси его одернул "старший товари...
Ну вот был же почти адекватным, что теперь с ним случилось? Алкоголь? Тяжёлые наркотики? Прогрессирующая шиза?