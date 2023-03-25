Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии
По словам замглавы Совбеза, "успешной защите отчизны" в настоящий момент соответствует смешанная армия
25 марта 2023, 14:40, ИА Амител
Кадр из видео: ТАСС
Армия России должна быть больше, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
По его мнению, на сегодня "успешной защите отчизны" соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.
"Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек", – цитирует его ТАСС.
Ранее рассказали, когда в России увеличат возраст призывников.
Комментарии 3