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Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии

По словам замглавы Совбеза, "успешной защите отчизны" в настоящий момент соответствует смешанная армия

25 марта 2023, 14:40, ИА Амител

Кадр из видео: ТАСС
Кадр из видео: ТАСС

Армия России должна быть больше, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По его мнению, на сегодня "успешной защите отчизны" соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте.

"Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек", – цитирует его ТАСС.

Ранее рассказали, когда в России увеличат возраст призывников.

Комментарии 3

  • Путин и Песков почти каждый день заявляют, что мобилизация нет. А за счёт кого он хочет увеличить армию?
    25 марта, Гость   Ответить
  • Высказал своё частное мнение, а не призвал. Если призвал, то кого? Где документ?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Вы вот чушь то не собирайте, какая мобилизация! Речь идет о штатной численности МО, раньше почти 2 мл было, потом после сокращений 1 мл. Сейчас есть указ президента об увеличении штата постоянной армии до 1.4.
    27 марта, Гость   Ответить
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