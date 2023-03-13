В армию с 21 до 30. Когда в России увеличат возраст призывников?

Если документ примут, то уже в 2024 году на срочную службу в армию будут призывать не с 18 лет, как сейчас, а с 19. При этом верхнюю возрастную планку поднимут сразу с 27 до 30 лет.

С 2025 года призывной возраст будет начинаться от 20 лет, а с 2026-го – от 21 года.

Как ранее сообщал amic.ru, с инициативой повысить призывной возраст в конце 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Такие корректировки позволят представителям сильного пола не только возмужать, но и успеть получить образование, а также сформироваться как личность.