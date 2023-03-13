В армию с 21 до 30. Когда в России увеличат возраст призывников?
В Госдуму внесён законопроект о повышении призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет
13 марта 2023, 19:18, ИА Амител
Законопроект о повышении призывного возраста в России внесли в Государственную Думу. Ранее сообщалось, что переход будет плавным, а сами изменения планируют принять в весеннюю сессию. Как будет происходить переход и в каком возрасте будут призывать на службу уже в 2024 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как изменятся правила призыва в армию в 2024 году?
Если документ примут, то уже в 2024 году на срочную службу в армию будут призывать не с 18 лет, как сейчас, а с 19. При этом верхнюю возрастную планку поднимут сразу с 27 до 30 лет.
С 2025 года призывной возраст будет начинаться от 20 лет, а с 2026-го – от 21 года.
Как ранее сообщал amic.ru, с инициативой повысить призывной возраст в конце 2022 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Такие корректировки позволят представителям сильного пола не только возмужать, но и успеть получить образование, а также сформироваться как личность.
А если в 2024 году мне исполнится только 18, но я хочу служить?
Ваше право, можете идти служить, запретить вам этого никто не сможет. Достаточно будет обратиться в военкомат и изъявить своё желание, пишет Lenta.ru.
Мне уже исполнилось 28 лет и я в запасе, меня смогут призвать на срочную службу?
Если вы не служили, но на руках есть военный билет, на службу по призыву не пойдёте. Однако если возникнет такое желание, возможность пройти "срочку" всё-таки есть, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это касается всех парней в запасе не старше 30 лет.
Если возраст превышает 30 лет, тут уже без вариантов. Отдать долг родине не получится (кстати, а где вы были раньше?).
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