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Медведев прокомментировал идею Киева переименовать РФ в Московию

Зампред Совбеза предложил свой вариант нового названия Украины

11 марта 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею Киева переименовать РФ в Московию, предложив называть Украину Бандера-рейхом.

"Верховный киевский нацист поручил проработать вопрос о переименовании России в Московию. Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!" – написал он в телеграм-канале.

В ноябре 2022 года на сайте президента Украины появилась петиция с идеей переименовать Россию в Московию. В феврале 2023-го она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. В связи с этим глава государства Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать эту возможность. 

Комментарии 1

  • Schweinisch Bandera-Reich --- О! Я еще три дня назад такую версию вкинул. Наверное он амик читает. И на амике было добавочное предложение, что тогда граждане Бандеровщины, бандерлоги
    13 марта, Гость   Ответить
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