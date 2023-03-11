Зеленский потребовал проработать вопрос о переименовании России

Поручение глава государства дал премьер-министру

11 марта 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию, пишет РИА Новости.

Соответствующая петиция была размещена на сайте главы государства в ноябре 2022-го. В феврале 2023-го она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Авторы инициативы также предлагали официально заменить название "Российская Федерация" на "Московская Федерация", а термин "русский" – на "московский".

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", – заявил Зеленский.

Ранее в марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева.