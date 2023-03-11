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Зеленский потребовал проработать вопрос о переименовании России

Поручение глава государства дал премьер-министру

11 марта 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать возможность переименования России в Московию, пишет РИА Новости

Соответствующая петиция была размещена на сайте главы государства в ноябре 2022-го. В феврале 2023-го она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

Авторы инициативы также предлагали официально заменить название "Российская Федерация" на "Московская Федерация", а термин "русский" – на "московский".

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки... Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности, с привлечением научных учреждений", – заявил Зеленский. 

Ранее в марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сейчас не видит никакой возможности для переговоров с Украиной из-за позиции Киева.

Комментарии 17

  • А Украину в Бандеровщину. А украинец на укронацист
    11 марта, Гость   Ответить
  • "Московская Федерация" --- получается намекает, что страна Россия это когда вместе с Украиной и Белоруссией
    11 марта, Гость   Ответить
  • А Украину в Бандеровщину. А украинец на укронацист --- спросите это у пенса, что в третьем подъезде живет. Он с мыслями о хохлах ложится, он с мыслями о хохлах встаёт.
    11 марта, Гость   Ответить
  • В принципе, самые актуальные проблемы обсуждает, других-то у Украины нет)
    11 марта, Гость   Ответить
  • Гость, если в Бандеровщину, то украинцев в бандерлоги !!!
    11 марта, Гость   Ответить
  • Не много осталось этому пианисту на рояле бацать.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Забористое что-то потребляет...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Совсем крыша поехала
    11 марта, Гость   Ответить
  • У клоуна кукуха совсем поехала, это ж надо так возомнить себя великим. Когда наконец у нашего смелость проснется и он применит то оружие, которое ему досталось в наследство?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Опять кокса подвезли?
    11 марта, Гость   Ответить
  • Видимо, уже созрел Зеленский. Пора в психушку...
    11 марта, Гость   Ответить
  • если в Бандеровщину, то украинцев в бандерлоги !!! --- О, это даже интересней
    11 марта, Гость   Ответить
  • Дэбил. Больше же проблем на Украине нет, кроме как идиотские предложения выдвигать, которым никто не последует.
    11 марта, Гость   Ответить
  • Зеленский-то давно созрел. И его позднее уберут его же американские хозяева.
    11 марта, Гость   Ответить
  • а он кто такой то вообще, это что там за чучело что-то требует и предлагает??? этот клоун реально надоел уже
    11 марта, Гость   Ответить
  • Эта какаха с кокса поехала кукухой...
    11 марта, Гость   Ответить
  • Он в своем наркоманском окружении может называть Россию как угодно, нам плевать. Клоуном он был, клоуном и умрет.
    12 марта, Гость   Ответить
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