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Медведев заявил, что ругать власть "можно и нужно"

Также он указал, кого критиковать нельзя

24 марта 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, сообщает РИА Новости.

"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", – сказал Медведев в интервью российским СМИ.

В ходе интервью зампред Совбеза РФ также заявил, что западный мир ненавидит всех россиян.

Комментарии 9

  • когда он работать успевает?
    24 марта, Гость   Ответить
  • критиковать власть можно и нужно -и сесть за это
    24 марта, Гость   Ответить
  • критиковать власть можно и нужно -и сесть за это - угу, это же первым в голову пришло.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Солдат и армию никто не критикует, не обвиняет когда они выполняют приказы не нарушая законы, но если приказы противозаконные, не их вина.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Что ж вам такое сказать?Только не вешайте трубку.
    24 марта, Гость   Ответить
  • "Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста". Запрета на критику чиновников всех уровней в Конституции РФ нет. У зампреда Совбеза РФ свое простое правило, не противоречащее Конституции, но не советую ему следовать, до лучших времен.
    24 марта, Гость   Ответить
  • но если приказы противозаконные, ***** Озвучьте, пожалуйста, приказы, которые вы считаете незаконными.
    24 марта, Гость   Ответить
  • Гость, -и сесть за это -------------- а ты не путай критику с клеветой, и не сядешь
    24 марта, Гость   Ответить
  • а ты не путай критику с клеветой, и не сядешь ======= Самый гуманный суд решит была то клевета или критика.
    25 марта, Гость   Ответить
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