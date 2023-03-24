Медведев заявил, что ругать власть "можно и нужно"
Также он указал, кого критиковать нельзя
24 марта 2023, 15:44, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, сообщает РИА Новости.
"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", – сказал Медведев в интервью российским СМИ.
В ходе интервью зампред Совбеза РФ также заявил, что западный мир ненавидит всех россиян.
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