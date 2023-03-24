Медведев заявил, что ругать власть "можно и нужно"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что критиковать власть можно и нужно, нельзя критиковать солдата, сообщает РИА Новости.

"Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите – пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определённых времён, с определённого периода это ещё и преступление по нашему уголовному закону", – сказал Медведев в интервью российским СМИ.