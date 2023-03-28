Меладзе и другие. Концерты каких популярных артистов отменили в Барнауле?

Весной в Барнауле не состоятся концерты Валерия Меладзе и группы "Кис-кис"

28 марта 2023, 14:20, ИА Амител

Концерт / Фото: amic.ru

Выступление популярного поп-исполнителя Валерия Меладзе не состоится в Барнауле и других городах Сибири и России. После скандальных заявлений певца организаторы отказались принимать Меладзе на своих площадках. И это уже не первая отмена крупных шоу за год с начала спецоперации на Украине. Amiс.ru вспомнил самые масштабные мероприятия, которые отменяли за последний год в Барнауле. Спойлер: среди причин отмены была не только политика.

Валерий Меладзе

Концерт Валерия Меладзе должен был пройти в Барнауле на площадке "Титов-Арена" 29 апреля 2023 года, но в конце марта СМИ узнали о его отмене. Изданию "РИА Новости" в "Титов-Арене" заявили, что "Меладзе – запрещённый артист" и "никакого концерта не планируется". Также концерты Меладзе решили не проводить в Кемерове, Новосибирске и других городах России.

Одна из возможных причин отмена концертов то, что Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае произнёс лозунг украинских националистов* (ОУН, запрещена в России). Поступок исполнителя попал на камеру, после чего в Госдуме предложили лишить его гражданства и званий. Сам Меладзе в своём Telegram-канале отметил, что не испытывает ненависти к кому-либо, не хочет кому-то угодить и мечтает, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

"Кис-кис"

Концерт группы "Кис-кис" должен был состояться в Барнауле 9 мая 2023 года. Однако группа отменила тур по России. Как отметили музыканты, это произошло "по независящим от них причинам". Они пояснили, что приехать "из-за сложной ситуации вокруг группы не представляется возможным". Ранее музыканты заявляли о несогласии со спецоперацией на Украине.

Напомним, концерт в Барнауле сначала планировался 16 марта 2022 года, затем его хотели провести 11 октября 2022 года, а потом выступление "Кис-кис" перенесли на 9 мая 2023 года.

Элвин Грей

Известный башкирский певец Элвин Грей отменил концерт в Барнауле, запланированный на 7 декабря 2022 года. Причины переноса он не объяснил, но пообещал приехать в Барнаул позднее.

Любовь Успенская

В конце 2022 года в Барнауле отменили концерт исполнительницы русского шансона и городских романсов Любови Успенской. Она не выступила в краевой столице, потому что заболела. Никакой политики в решении не было.

Юрий Шатунов

11 ноября 2022 года в Барнауле должен был пройти концерт бывшего лидера группы "Ласковый мая" Юрия Шатунова. Но в ночь на 23 июня певец умер.

Сергей Драгни

В сентябре 2022 года на фоне частичной мобилизации свой концерт в Барнауле отменил певец Сергей Драгни. Концертный директор артиста объяснил, что поводом для такого решения стали семейные обстоятельства и состояние здоровья артиста.

Nazareth

Шотландская рок-группа Nazareth должна была выступить в ДК Моторостроителей в Барнауле в рамках юбилейного мирового тура 19 октября 2022 года. Однако концерт отменился. Nazareth решила не ехать в Россию, потому что музыканты не нашли нового солиста, писал ТАСС.

Каста

25 сентября 2022 года в Барнауле не состоялся и концерт группы "Каста". Выступления музыкантов в России были отменены из-за высказываний о ситуации на Украине.

Лёша Свик

Концерт хип-хоп-исполнителя Лёши Свика должен был пройти 18 августа, однако его отменили. Причину организаторы в этот раз не назвали. Негативно о спецоперации Лёша Свик не высказывался.

Концерты каких певцов отменили в России

Также в России отменили концерты Александра Реввы и Ани Лорак. Отказались от туров-2023 АИГЕЛ, ДДТ, Оксимирон (признан иностранным агентом), Вася Обломов, "Мумий Тролль", Макс Корж, Little Big и ряд других исполнителей.

Кроме того, свой тур в 2023 году отменила популярная и скандальная исполнительница Инстасамка. Негативно о спецоперации она не высказывалась, однако девушку раскритиковала глава "лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Она говорила, что песни Инстасамки насаждают российскому обществу разрушительные идеи и ценности, воспитывают эгоизм, безнравственность, отрицание ценности крепкой семьи, брака, многодетности и другие отрицательные качества.