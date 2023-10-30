Сотни дагестанцев требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля

30 октября 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля. Аэропорт экстренно закрыли, разгневанные люди бросали в сторону силовиков камни. Рассказываем все, что известно об этом инциденте на данный момент.

Что произошло в Махачкале и чего хотели протестующие?

Самолет авиакомпании Red Wings из Тель-Авива приземлился в Махачкале в 19:17 по местному времени. Его прибытия возле аэропорта ждали сотни дагестанцев – часть людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу с криками "Аллаху Акбар" и флагами Палестины. Они блокировали международный терминал, сообщает Lenta.ru.

Пассажиры начали выходить из самолета, но когда их окружили протестующие, экипаж судна призвал всех вернуться на борт, сообщает News.ru. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

Толпа требовала изгнать евреев, прибывших из Израиля, в знак солидарности с жителями сектора Газа в связи с операцией Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Участники акции проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. По данным Telegram-канала Baza, толпа проверяла даже сотрудников правоохранительных органов.

На место событий прибыл спецназ, и протестующие забрасывали силовиков камнями. В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилось видео, на котором слышны выстрелы. Также расходится ролик, где мужчины раскачивают автомобиль ППС, стучат по капоту и один из них забирается на крышу.

Позже Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в аэропорту Махачкалы приземлился военный вертолет. Канал писал, что на место направили дополнительные силы спецназа, силовики задерживали протестующих.

Что происходит в аэропорту сейчас?

В 22:57 по московскому времени Росавиация объявила, что аэропорт Махачкалы был освобожден от незаконно проникших туда людей благодаря действиям правоохранительных органов. Федеральное агентство воздушного транспорта также уточнило, что аэропорт будет закрыт до 31 октября.

Однако маленькие группки людей, по данным источника Baza, все еще находятся в терминалах: к ним подходят силовики, "проводят профилактические беседы" и убеждают выйти.

Что грозит протестующим и всех ли задержали?

Организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы – Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье об организации массовых беспорядков. Несколько человек уже задержаны. При этом в МВД республики сообщили, что выявят всех активных участников с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

На фоне массовых беспорядков в Дагестане создали оперативный штаб, возглавил который глава республики Сергей Меликов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что события в аэропорту неприемлемы и получат соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила в Telegram-канале, что инцидент в аэропорту Махачкалы направлен на разжигание межнациональных конфликтов с целью дестабилизации общественной ситуации в России.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал беспорядки в Дагестане спланированной извне провокацией, сообщает Lenta.ru.