Что произошло в аэропорту Махачкалы и почему там вспыхнули беспорядки?
Сотни дагестанцев требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля
30 октября 2023, 11:10, ИА Амител
Массовые беспорядки вспыхнули в Махачкале в связи с прибытием самолета из Тель-Авива. Сотни местных жителей ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта, выражая требования изгнать евреев, прибывших из Израиля. Аэропорт экстренно закрыли, разгневанные люди бросали в сторону силовиков камни. Рассказываем все, что известно об этом инциденте на данный момент.
Что произошло в Махачкале и чего хотели протестующие?
Самолет авиакомпании Red Wings из Тель-Авива приземлился в Махачкале в 19:17 по местному времени. Его прибытия возле аэропорта ждали сотни дагестанцев – часть людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу с криками "Аллаху Акбар" и флагами Палестины. Они блокировали международный терминал, сообщает Lenta.ru.
Пассажиры начали выходить из самолета, но когда их окружили протестующие, экипаж судна призвал всех вернуться на борт, сообщает News.ru. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.
Толпа требовала изгнать евреев, прибывших из Израиля, в знак солидарности с жителями сектора Газа в связи с операцией Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.
Участники акции проверяли паспорта у пассажиров в выезжающих из аэропорта машинах в поисках людей, прилетевших из Израиля. По данным Telegram-канала Baza, толпа проверяла даже сотрудников правоохранительных органов.
На место событий прибыл спецназ, и протестующие забрасывали силовиков камнями. В Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилось видео, на котором слышны выстрелы. Также расходится ролик, где мужчины раскачивают автомобиль ППС, стучат по капоту и один из них забирается на крышу.
Позже Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщил, что в аэропорту Махачкалы приземлился военный вертолет. Канал писал, что на место направили дополнительные силы спецназа, силовики задерживали протестующих.
Что происходит в аэропорту сейчас?
В 22:57 по московскому времени Росавиация объявила, что аэропорт Махачкалы был освобожден от незаконно проникших туда людей благодаря действиям правоохранительных органов. Федеральное агентство воздушного транспорта также уточнило, что аэропорт будет закрыт до 31 октября.
Однако маленькие группки людей, по данным источника Baza, все еще находятся в терминалах: к ним подходят силовики, "проводят профилактические беседы" и убеждают выйти.
Что грозит протестующим и всех ли задержали?
Организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы – Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статье об организации массовых беспорядков. Несколько человек уже задержаны. При этом в МВД республики сообщили, что выявят всех активных участников с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.
На фоне массовых беспорядков в Дагестане создали оперативный штаб, возглавил который глава республики Сергей Меликов. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что события в аэропорту неприемлемы и получат соответствующую оценку со стороны правоохранительных органов.
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила в Telegram-канале, что инцидент в аэропорту Махачкалы направлен на разжигание межнациональных конфликтов с целью дестабилизации общественной ситуации в России.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал беспорядки в Дагестане спланированной извне провокацией, сообщает Lenta.ru.
11:20:48 30-10-2023
Происки ЧИПСО! Снято на Довженко!
11:48:05 30-10-2023
Гость (11:20:48 30-10-2023) Происки ЧИПСО! Снято на Довженко!... Вроде как всех собрали через оппозиционный телеграм канал утро_дагестан, канал уже удален. Владелец канала подбивал на провокации и антироссийские действия. Не удивительно как быстро во всех западных СМИ подхватили тему варварской и антисемитской России, видимо, это было запланировано.
11:59:31 30-10-2023
Гость (11:48:05 30-10-2023) Вроде как всех собрали через оппозиционный телеграм канал ут... Как пишел создательканала - "Канал «Утро Дагестан» создан для полной деоккупации Дагестана". Еще один "шатающий режим".
12:03:42 30-10-2023
Гость (11:48:05 30-10-2023) Вроде как всех собрали через оппозиционный телеграм канал ут... Как именно быстро? Насколько? Есть ли какие либо нормативы скорости подхватывания? Как Вы примерно прочувствовали эту скорость?
12:10:40 30-10-2023
Гость (11:48:05 30-10-2023) Вроде как всех собрали через оппозиционный телеграм канал ут... Пока собранная толпа бегала по гостиницам и искала евреев, всем было пофигу. Сдается мне, что если бы эти товарищи не побежали на итого в аэропорт, то никто бы ничего и делать не стал - всех все устраивало. А тут волей-неволей пришлось что-то решать, такое под ковром не удержишь. Тем более что там, если я правильно понимаю, аэропорт двойного назначения. И да, вопрос - вот если меня завтра прямо по государственному телевидению позовут кого-то резать - я не пойду. Так, может, дело не в провокациях, а в головах?
13:11:33 30-10-2023
Гость (12:10:40 30-10-2023) Пока собранная толпа бегала по гостиницам и искала евреев, в... Призыв к беспорядкам - это триггер. Для кого-то сработает, для кого-то - нет.
13:33:01 30-10-2023
Гость (12:10:40 30-10-2023) Пока собранная толпа бегала по гостиницам и искала евреев, в... С головами в России у многих проблемы, к сожалению.
16:52:17 30-10-2023
Гость (11:20:48 30-10-2023) Происки ЧИПСО! Снято на Довженко!... Зачем коверкаешь свое рабочее место? Ты же работаешь в Ципсо а не чипсо.
11:27:32 30-10-2023
А какая сторона физически пострадала?
11:34:57 30-10-2023
Гость (11:27:32 30-10-2023) А какая сторона физически пострадала?... Обе. Из нападавших кто-то, прыгая по заборам, ножку поломал. Ну и силовики. Двое вроде (правда, непонятно кто) в больнице в тяжелом состоянии.
11:36:08 30-10-2023
Скоро таки день Народного Единства, как отмечать будем?
13:02:13 30-10-2023
Гость (11:36:08 30-10-2023) Скоро таки день Народного Единства, как отмечать будем?... Репетиция, я считаю, удалась. Ждем собственно представления.
11:43:26 30-10-2023
дикий народ
11:52:58 30-10-2023
Дети гор-дикие люди
11:55:55 30-10-2023
"Организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы"... и это правильно.
12:03:23 30-10-2023
Провокация Израиля. Направили самолёт туда, где ожидаемо были спланированы беспорядки.
12:10:22 30-10-2023
Гость (12:03:23 30-10-2023) Провокация Израиля. Направили самолёт туда, где ожидаемо был... Кем спланированы? И почему спланировщики были уверены, что народ поведётся? А в КЧеркессии тоже было спланировано несколькими днями ранее? А?
12:14:20 30-10-2023
Гость (12:03:23 30-10-2023) Провокация Израиля. Направили самолёт туда, где ожидаемо был... Какие длинные руки, однако, отрастил себе Израиль. Может направить куда-то силой воли самолет, принадлежащий российской а\к. Оказывается, они теперь не только воду пьют... вон оно че.
12:16:58 30-10-2023
Гость (12:03:23 30-10-2023) Провокация Израиля. Направили самолёт туда, где ожидаемо был... Как вариант
12:12:15 30-10-2023
А что говорит Путин Владимир Владимирович ? Почему молчит ?
12:15:22 30-10-2023
Когда в ООН будет объявлено, что провокацию устроили хайли-лайкли спецслужбы США по указке спецслужб Израиля?
12:19:12 30-10-2023
Все, кто свалил в тяжёлые 90-е из России, должны остаться там, куда свалили. Уехали от трудностей? барахлишко вывезли? Мозги и рабочие руки утекли неизвестно к кому? Вот и сидите там и получайте пенднлнй от "арабесов", как вы их называете... И хватит уже этой ереси про "двойное гражданство". Гражданство должно быть единственным. А то ишь- сверху до пояса он русский, от пояса до пяток- еврей!
13:09:55 30-10-2023
Гость (12:19:12 30-10-2023) Все, кто свалил в тяжёлые 90-е из России, должны остаться та... "Русский список" Форбс почитайте (фамилии) . Эти люди решают что и кому нужно в России.
13:11:04 30-10-2023
Гость (12:19:12 30-10-2023) Все, кто свалил в тяжёлые 90-е из России, должны остаться та... Вы так скоро черепа измерять начнёте.
12:19:43 30-10-2023
Интересно, что мирно к посольству Израиля в поддержку Палестины никто вроде бы не приходил, хотя за это ничего бы не было. Тут явно цель какая то другая
12:22:09 30-10-2023
Участники акции проверяли паспорта у пассажиров --- может Чубайса надеялись встретить. А если бы Пугачева или Слепаков прилетели бы, могли попасть
13:08:39 30-10-2023
Гость (12:22:09 30-10-2023) Участники акции проверяли паспорта у пассажиров --- может Чу... Да так половина правительства могло попасть. Ужос!
07:44:38 31-10-2023
Гость (13:08:39 30-10-2023) Да так половина правительства могло попасть. Ужос!... Правительству туда уже давно нельзя, там быстрее могут попасть
12:54:31 30-10-2023
Гость (12:19:12 30-10-2023) Все, кто свалил в тяжёлые 90-е из России, должны остаться та... Своим поведением много-гражданские евреи такого отношения к себе заслужили...
13:10:03 30-10-2023
Гость (12:54:31 30-10-2023) Своим поведением много-гражданские евреи такого отношения к ... Статья. Сообщил куда следует на ненациста. Мои поздравления.
14:28:30 30-10-2023
Гость (12:54:31 30-10-2023) Своим поведением много-гражданские евреи такого отношения к ... обычные граждане ничем не заслужили применения к ним насилия. Войны ведут власти, а не граждане. Эти люди бегут от войны, а вы говорите, что заслужили..
13:16:49 30-10-2023
Такие явно провокационнве действия должны пресекаться жестко, сразу и на корню.
14:26:52 30-10-2023
Очень стыдно, что такое тупое стадо проживает в моей стране. Максимально отвратительная акция! А говорят, что не бывает агрессивных религий...да-да, конечно.
15:40:10 30-10-2023
Гость (14:26:52 30-10-2023) Очень стыдно, что такое тупое стадо проживает в моей стране.... А какую религию вы имеете в виду? Иудаизм?
17:15:16 30-10-2023
Гость (15:40:10 30-10-2023) А какую религию вы имеете в виду? Иудаизм?... Какая религия объявляет джихад, после чего толпы бесноватых кидаются убивать и резать
15:58:02 30-10-2023
Гражданство должно быть единственным. ------------------------ Это лузунг Дьявола - разделяй и властвуй. Наверное ходишь с крестом в грудях? Бог создал землю для того, чтобы человек жил там, где ему нравится, а не в дьявольском колхозе.
16:20:49 30-10-2023
Гость (15:58:02 30-10-2023) Гражданство должно быть единственным. ----------------------... Господь давно сказал про вас -ваше сердце там, где ваши деньги. Где сытнее кормят, там у вас и родина.
16:51:40 30-10-2023
Где сытнее кормят, там у вас и родина.===================== Голодный товарищ, вам нравится жить в голоде, когда твои слуги народа купаются в роскоши и пугают тебя страшилками Запада?
18:49:44 30-10-2023
Мне стыдно за народ , который так просто превратить в толпу ! Теперь весь мир будет видеть дикарями ! Как быстро вложили нужные флаги и лозунги! А в самолете то сидели напуганные женщины и больные дети . Не было ни одного солдата Израиля или государственного чиновника . Позор все мужчинам , которые там были и бесчинствовали как шакалы. Если люди и бегут из мест военных конфликтов, это не значит , что они поддерживают ЦАХАЛ или политику Нетаньяху. Дагестан , где твоё гостеприимство ? Где честь и достоинство мужское , баба машет флагом Палестины а мужики скачут вокруг ? А почему не пойти к посольству Палестины и выразить своё сочувствие? Что вам сделали эти несчастные из самолета невинные люди ? Чем обидели ? Европа принимала беженцев из Сирии , Афганистана , Украины миллионами и никто не бегал по аэропортам с криками и проверкой паспортов . Фу как низко и подло вы выглядели в этом дешевом шоу , явно проплаченном теми , кто заинтересован в развале РФ. Я думаю, что этим сильным и крепким мужчинам место на фронте , где есть реальный враг - Нацизм!
07:24:36 31-10-2023
Этническая мусульманка (18:49:44 30-10-2023) Мне стыдно за народ , который так просто превратить в толпу... Зачем вы пропустили эт от бред от якобы "этнической" мусульманки? Мусульманство не этнос, а религия. Не может мусульманка написать такое. Чисто ЦИПСОшный пост, это их тема "мне стыдно за народ". Тогда уж не трите и мой ответ: "Мне стыдно за народ Израиля"
20:27:46 30-10-2023
Бараны. Шли бы громить аэропорт Израиля. Свой то зачем?
21:42:48 30-10-2023
Гость (11:55:55 30-10-2023) "Организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы"... надо ОТ 15 и выше. А не хотят ли те кто устроил беспорядки, поехать воевать за народ Палестины? Или здесь безопаснее?
21:45:39 30-10-2023
Гость (11:55:55 30-10-2023) "Организаторам беспорядков грозит до 15 лет лишения свободы"... Ты что, там же стреляют. А толпой лучше здесь.
18:45:32 31-10-2023
У меня вопрос..Почему из Израиля не отправляют самолеты в Еврейскую автономную область,это то же Израиль...и проблем бы не было.
22:32:17 31-10-2023
Я испытываю чувство "испанского стыда" за гордых сынов Кавказа, разгромивших аэропорт Махачкалы, которые в сентябре 2022 года были пацифистами и митинговали против мобилизации на СВО. При этом странным образом отказывают в приеме израильских пацифистов, которые на хотят воевать с мусульманами. Но я горжусь мужеством младшего лейтенанта полиции Магомедом Нурбагандовым, посмертно Героем Росси, убитым боевиками за слова: «Не увольняйтесь, работайте, братья!» Вечная память героям из Дагестана, и позор пацифистам-уклонистам.
22:40:06 31-10-2023
Я испытываю чувство "испанского стыда" за гордых сынов Кавказа, разгромивших аэропорт Махачкалы, которые в сентябре 2022 года были пацифистами и митинговали против мобилизации на СВО. При этом странным образом отказывают в приеме израильских пацифистов, которые на хотят воевать с мусульманами. Но я горжусь мужеством младшего лейтенанта полиции Магомедом Нурбагандовым, посмертно Героем Росси, убитым боевиками за слова: «Не увольняйтесь, работайте, братья!» Вечная память героям из Дагестана, и позор пацифистам-уклонистам.