Мэр Барнаула Франк назвал террористической атакой нападение ВСУ на Курскую область

Он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

07 августа 2024, 22:35, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область. Как сообщает пресс-центр мэрии, градоначальник назвал произошедшее бесчеловечной террористической атакой.

"Под удар попало мирное население приграничных районов. От лица всех барнаульцев выражаю искреннюю поддержку всем жителям Курской области", – заявил Франк.

Он принес соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее по поводу ситуации в Курской области высказался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он назвал действия Киева варварскими, подчеркнув, что ситуация не оставляет равнодушными жителей России. Также пост опубликовал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак: он отметил, что в результате украинской атаки снова пострадали дети и старики.