Мэр Барнаула Франк передал новый автобус спортшколе "Полимер"

В 2025 году спортшкола получила почти 80 млн рублей из городского бюджета

02 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Подаренный автобус ФК "Полимер"/ Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк вручил ключи от нового автобуса воспитанникам спортшколы "Полимер" в День защиты детей, 1 июня. Также он поручил комитету по физической культуре и спорту города проработать варианты дополнительной поддержки спортивной школы, сообщила пресс-служба мэрии.

1 июня на стадионе "Полимера" проходил турнир по футболу среди спортсменов 2017–2018 годов рождения, посвященный Дню защиты детей. В нем участвовало 16 команд и более 160 детей. В начале мероприятия Франк поприветствовал собравшихся, а также поздравил их с праздником и с началом летних каникул.

"Я хочу поздравить ребят с праздником и с началом летних каникул. Занятия спортом учат нас дисциплине, помогают найти друзей, воспитывают характер. Мы последовательно ведем работу по развитию нашей городской, спортивной сферы и обязательно будем ее продолжать", – сказал Франк.

Подаренный автобус ФК "Полимер"/ Фото: barnaul.org

После соревнований Франк передал директору школы Павлу Сальникову ключи от нового автобуса. Руководитель учреждения в ответ поблагодарил мэра за внимание к развитию спортивной инфраструктуры.

"Сегодня мы видим то внимание, которое уделяет администрация города развитию спорта. От лица родителей и тренеров хотел бы поблагодарить вас за это. У нас не так давно появилось новое искусственное поле, новое комфортное помещение с раздевалками, а сегодня – автобус", – отметил Сальников.

По муниципальной программе "Совершенствование муниципального управления и реализация национальной политики в городе Барнауле" в 2024 году в спортшколе за 1,6 млн рублей установили ограждение, купили и смонтировали систему видеонаблюдения, а также новые прожекторы для освещения территории. Всего в 2025 году по программе "Полимер" получил 86,2 млн рублей, из них 6,3 млн рублей – из краевого бюджета и почти 80 млн рублей – из городского.

Напомним, спортивная школа "Полимер" основана в 1989 году (36 лет). В ней сейчас занимается более тысячи спортсменов: 910 детей – футболом, а 160 – тхэквондо. Футболу детей обучают 19 тренеров. За последние годы школа "Полимера" подготовила 11 кандидатов в мастера спорта.

У "Полимера" также есть команда, которая играет в любительских футбольных турнирах, в том числе в Третьей любительской лиге и в Кубке Сибири. 31 мая "Полимер" вместе с другим футбольным клубом – барнаульским "Темпом" – вышел в четвертьфинал проходящего сейчас Кубка Сибири. В 1/8 финала "Полимер" обыграл команду КДВ-2 из Томска. 2:0 – в первом матче и 3:0 – во втором. "Темп" одержал победу на встрече с новосибирским клубом "Гудаута" со счетом 10:1 в первом матче и 1:0 – во втором.