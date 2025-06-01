Мэр Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем защиты детей

Он сказал спасибо родителям, педагогам, тренерам, которые вкладывают силы в воспитание нового поколения

01 июня 2025, 14:15, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы и их детей с Международным днем защиты детей. Обращение градоначальника к горожанам опубликовали на сайте администрации.

Франк подчеркнул, что этот праздник – теплый и светлый день для всех мальчишек и девчонок. В это время начинаются долгожданные летние каникулы.

"Дети – это наше будущее. Ради них мы живем, работаем, благоустраиваем родной город, стараемся создать все необходимые условия для учебы, досуга, занятий спортом и творчеством", – заявил мэр.

Градоначальник добавил, что главное для ребенка – любовь и поддержка со стороны взрослых. Он сказал спасибо родителям, педагогам, тренерам, которые вкладывают силы в воспитание нового поколения.