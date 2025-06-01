Любительские команды смогли обыграть оппонентов в этом туре

01 июня 2025, 19:25, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: unsplash.com

Барнаульские "Полимер" и "Темп" вышли в четвертьфинал Кубка Сибири по футболу среди любительских команд. Ответные матчи 1/8 финала турнира состоялись в субботу, 31 мая.

"Полимер" в Томске одержал крупную победу над местной командой КДВ-2 – 3:0. В первой игре 23 мая "Полимер" на своем стадионе также взял верх со счетом 2:0. "Темп" в Новосибирске минимально выиграл у футболистов "Гудауты" - 1:0. В первой встрече, состоявшейся 25 мая, "бордово-оранжевые" в Барнауле разгромили новосибирцев – 10:1.

Таким образом, обе алтайские команды по сумме двух игр оказались сильнее, и стали четвертьфиналистами Кубка Сибири. "Молодежка" барнаульского "Динамо" ответный матч 1/8 финала с "Новокузнецком" проведет на выезде в субботу, 7 июня. В первой встрече 31 мая молодые динамовцы дома выиграли 4:2.