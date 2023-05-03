Мэр Барнаула Франк: Путин поддерживает работу губернатора Алтайского края Томенко

От имени жителей краевой столицы он поблагодарил главу региона за внимание к проблемам горожан

03 мая 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что президент России Владимир Путин поддерживает работу губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Его слова опубликовало издание "Вечерний Барнаул".

Напомним, что вчера Путин провёл встречу с Томенко по видеосвязи. Глава Алтайского края рассказал о перспективных проектах и проблемах региона.

"Встреча показала, что президент поддерживает главу региона и положительно оценивает его работу. Для жителей города Барнаула и для меня, как для главы краевой столицы, важно, что губернатором были подняты актуальные для города темы, которые по поручению президента будут рассмотрены в правительстве страны", – заявил Франк.

По его словам, беседа показала, что Алтай присоединится к новому сухопутному зерновому коридору в Китай, барнаульский аэропорт модернизируют, а в краевой столице реализуют два крупных проекта: строительство школы и офтальмологической больницы.

"От имени горожан хочу поблагодарить Виктора Петровича за особое внимание к вопросам краевой столицы", – добавил Франк.