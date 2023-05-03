Алтайские политологи оценили встречу Путина с Томенко

Губернатор Алтайского края заострил внимание на проблемах и направлениях, чтобы найти возможности развития региона

03 мая 2023, 16:52, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22

Политологи положительно оценили встречу президента России Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, пишет "Атмосфера".

Напомним, встреча прошла 2 мая. На мероприятии обсудили строительство взлётно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту, ремонт трассы до Казахстана, проект офтальмологической больницы и другие важные для развития региона направления.

"Тот факт, что это вторая встреча, свидетельствует о том, что Виктор Томенко рассматривается Кремлём на пост губернатора", – отметила профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова.

Доцент кафедры философии и политологии АлтГУ Сергей Асеев подчеркнул, что для главы региона встреча была отчётом о проделанной работе за пять лет полномочий. Кроме того, Томенко заострил внимание на проблемах и направлениях, чтобы найти возможности развития региона.

Например, необходимо развивать туристическую отрасль, а для этого нужно улучшать транспортную инфраструктуру.