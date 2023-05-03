Алтайские политологи оценили встречу Путина с Томенко
Губернатор Алтайского края заострил внимание на проблемах и направлениях, чтобы найти возможности развития региона
03 мая 2023, 16:52, ИА Амител
Политологи положительно оценили встречу президента России Владимира Путина и губернатора Алтайского края Виктора Томенко, пишет "Атмосфера".
Напомним, встреча прошла 2 мая. На мероприятии обсудили строительство взлётно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту, ремонт трассы до Казахстана, проект офтальмологической больницы и другие важные для развития региона направления.
"Тот факт, что это вторая встреча, свидетельствует о том, что Виктор Томенко рассматривается Кремлём на пост губернатора", – отметила профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова.
Доцент кафедры философии и политологии АлтГУ Сергей Асеев подчеркнул, что для главы региона встреча была отчётом о проделанной работе за пять лет полномочий. Кроме того, Томенко заострил внимание на проблемах и направлениях, чтобы найти возможности развития региона.
Например, необходимо развивать туристическую отрасль, а для этого нужно улучшать транспортную инфраструктуру.
"Региону приходится обозначать свою значимость в этих направлениях", – указал политолог.
17:09:48 03-05-2023
У на есть зримые результаты,но нам предстоит ещё многое сделать.И это зависти от каждого конкретного человека.
05:59:39 04-05-2023
Гость (17:09:48 03-05-2023) У на есть зримые результаты,но нам предстоит ещё многое сдел... назовите их, чтобы каждый мог узреть