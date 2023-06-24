Мэр Барнаула обратился к жителям города по поводу мятежа ЧВК "Вагнер"
Сегодня важно противостоять любым провокациям и предательству, отметил градоначальник
24 июня 2023, 20:35, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города после выступления Владимира Путина. Слова градоначальника приводит телеграм-канал мэрии.
Франк отметил, что в своем обращении российский лидер "четко охарактеризовал происходящие в стране события". А также добавил, что "от нашего единства, сплоченности, поддержки президента и армии России зависит судьба Родины, судьба каждого из нас".
"Сегодня важно противостоять любым провокациям и предательству. Патриотизмом, честностью и верой в нашу победу мы одолеем любого врага! Барнаул с президентом! Наша сила в нашем единстве!" – отметил Франк.
24 июня Путин назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".
В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в поддержку президента, а также призвал депутатов разных уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.
20:58:40 24-06-2023
У него что нечем заняться???? Воды нет фекалии текут цены на все подымаются русофобия вокруг.Это разборки разных путинских группировок проблемы которых он сам не порешал чтобы никого не обидеть.
21:04:15 24-06-2023
Ну а без этого то как? Долго ржали
21:26:14 24-06-2023
Вот только дедов убитых немцами поминали.
21:29:25 24-06-2023
Оставить горожан на 2 лета без важнейшего моста на главном муниципальном проспекте - как это расценить? Как провокацию или предательство интересов барнаульцев?
22:33:05 24-06-2023
ух ты... а у нас есть мэр? где был до сегодняшнего дня?
13:14:08 25-06-2023
Элен без ребят (22:33:05 24-06-2023) ух ты... а у нас есть мэр? где был до сегодняшнего дня? ... да даже в 100500 засветился - медийная личность