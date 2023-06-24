Мэр Барнаула обратился к жителям города по поводу мятежа ЧВК "Вагнер"

Сегодня важно противостоять любым провокациям и предательству, отметил градоначальник

24 июня 2023, 20:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города после выступления Владимира Путина. Слова градоначальника приводит телеграм-канал мэрии.

Франк отметил, что в своем обращении российский лидер "четко охарактеризовал происходящие в стране события". А также добавил, что "от нашего единства, сплоченности, поддержки президента и армии России зависит судьба Родины, судьба каждого из нас".

"Сегодня важно противостоять любым провокациям и предательству. Патриотизмом, честностью и верой в нашу победу мы одолеем любого врага! Барнаул с президентом! Наша сила в нашем единстве!" – отметил Франк.

24 июня Путин назвал действия руководства ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом и предательством, которое "раскалывает наше единство".

В ответ губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил в поддержку президента, а также призвал депутатов разных уровней, глав муниципальных образований и кандидатов в губернаторы сделать то же самое.