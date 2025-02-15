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Мэр Барнаула после землетрясения поручил оперативно реагировать на обращения жителей

Барнаульцам напомнили о правилах безопасности при толчках

15 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк после землетрясения поручил держать ситуацию на контроле. Эпицентр сейсмособытия находился в Республике Алтай, но толчки ощущались в том числе в Алтайском крае и его столице.

"Вячеслав Франк дал поручение управлению по делам ГОЧС города и главам администрации районов держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на обращения граждан", – сообщили в мэрии.

Горожанам также напомнили о правилах безопасности при землетрясении: при толчках нужно быстро выйти на улицу, взяв деньги, документы и предметы первой необходимости. Спускаться  следует по лестнице, а не на лифте.

"На улице не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы в помещении, то встаньте во внутреннем стенном проеме. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели", – говорится в сообщении.

Барнаул Вячеслав Франк Землетрясения

Комментарии 7

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Гость

11:36:12 15-02-2025

Не зря его выбрали, с первого дня проявляет заботу

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Санек

12:18:20 15-02-2025

Реагировать и до землетрясения можно

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Musik

16:16:27 15-02-2025

Што день грядущий нам еще готовит?

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Wert

17:16:52 15-02-2025

На Ленинском штукатурка со многих домов осыпалась , примите пожалуйста меры мэр

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гость

18:19:21 15-02-2025

На потоке есть трещены в старых домах которые будут сносить скоро однако вызывали мчс они сочли это не критично.

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Гость

02:06:03 16-02-2025

А где на улицах города " открытые пространства" остались , подсказать забыли😳. Весь город "эффективные мененджеры" утыкали "человеко-муравейниками" и ТЦ. И продолжают в том же духе. Куда "бежать-спасаться-то"?🙄😁

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Гость

02:22:05 16-02-2025

А то,что улицы завалены снегом-уже для администрации не "актуально"?🙄

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