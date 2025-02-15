Мэр Барнаула после землетрясения поручил оперативно реагировать на обращения жителей
Барнаульцам напомнили о правилах безопасности при толчках
15 февраля 2025, 11:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк после землетрясения поручил держать ситуацию на контроле. Эпицентр сейсмособытия находился в Республике Алтай, но толчки ощущались в том числе в Алтайском крае и его столице.
"Вячеслав Франк дал поручение управлению по делам ГОЧС города и главам администрации районов держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на обращения граждан", – сообщили в мэрии.
Горожанам также напомнили о правилах безопасности при землетрясении: при толчках нужно быстро выйти на улицу, взяв деньги, документы и предметы первой необходимости. Спускаться следует по лестнице, а не на лифте.
"На улице не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы в помещении, то встаньте во внутреннем стенном проеме. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели", – говорится в сообщении.
11:36:12 15-02-2025
Не зря его выбрали, с первого дня проявляет заботу
12:18:20 15-02-2025
Реагировать и до землетрясения можно
16:16:27 15-02-2025
Што день грядущий нам еще готовит?
17:16:52 15-02-2025
На Ленинском штукатурка со многих домов осыпалась , примите пожалуйста меры мэр
18:19:21 15-02-2025
На потоке есть трещены в старых домах которые будут сносить скоро однако вызывали мчс они сочли это не критично.
02:06:03 16-02-2025
А где на улицах города " открытые пространства" остались , подсказать забыли😳. Весь город "эффективные мененджеры" утыкали "человеко-муравейниками" и ТЦ. И продолжают в том же духе. Куда "бежать-спасаться-то"?🙄😁
02:22:05 16-02-2025
А то,что улицы завалены снегом-уже для администрации не "актуально"?🙄