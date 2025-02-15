Мэр Барнаула после землетрясения поручил оперативно реагировать на обращения жителей

Барнаульцам напомнили о правилах безопасности при толчках

15 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк после землетрясения поручил держать ситуацию на контроле. Эпицентр сейсмособытия находился в Республике Алтай, но толчки ощущались в том числе в Алтайском крае и его столице.

"Вячеслав Франк дал поручение управлению по делам ГОЧС города и главам администрации районов держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать на обращения граждан", – сообщили в мэрии.

Горожанам также напомнили о правилах безопасности при землетрясении: при толчках нужно быстро выйти на улицу, взяв деньги, документы и предметы первой необходимости. Спускаться следует по лестнице, а не на лифте.

"На улице не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство. Если вы в помещении, то встаньте во внутреннем стенном проеме. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели", – говорится в сообщении.