Мэр Барнаула поздравил выпускников с окончанием школы

Глава города пожелал бывшим школьникам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой

29 июня 2024, 14:47, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил выпускников с окончанием школы, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

"Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы! За годы учебы вы прошли увлекательный путь в мире знаний, приобрели настоящих друзей. Все эти годы рядом с вами всегда были ваши учителя – ваши главные наставники, которые терпеливо делились с вами знаниями, мудрыми советами, помогали раскрывать ваши таланты, учили преодолевать трудности", – сказал он.

Франк призвал выпускников быть благодарными, никогда не забывать школу и ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы.

"Не останавливайтесь на достигнутом. Ставьте перед собой самые смелые цели, воплощайте в жизнь свои мечты! Желаю вам удачи и успехов! Будьте настойчивыми. Смело принимайте вызовы, которые ставит перед вами жизнь! Здоровья вам, счастья, благополучия и мирного неба над головой!" – заключил барнаульский градоначальник.

В этом году в Барнауле аттестаты об окончании 11-го класса получат 3422 выпускника. 28 июня вручение аттестатов состоялось в 72 школах, в остальных 12 школах аттестаты выпускникам вручат 29-го числа.