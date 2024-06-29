Франк поздравил барнаульцев с Днем молодежи

Сейчас барнаульская молодежь проявляет себя как никогда активно и ярко, убежден градоначальник

29 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днем молодежи, сообщается в телеграм-канале мэрии.

Градоначальник заметил, что барнаульская молодежь проявляет себя как никогда активно и ярко: занимается учебой, спортом, наукой, работой и творчеством.

"Юные горожане активно участвуют в реализации значимых социальных, патриотических и образовательных проектов. Мы гордимся волонтерским движением города – это ребята с большим сердцем, они делают наш город светлее и добрее, работают во всех сферах, в том числе помогают нашим бойцам, участвующим в СВО", – отметил Франк.

Мэр выразил уверенность, что энергия, настойчивость и стремление к максимальной самореализации молодых придадут новый импульс развитию города, и пожелал им счастья, здоровья, благополучия и исполнения всех планов.