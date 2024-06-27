Почти 3,5 тысячи барнаульских выпускников получат аттестаты
Вручение состоится 28 и 29 июня
27 июня 2024, 09:30, ИА Амител
Школьный звонок / Фото: pxhere.com
В Барнауле 3422 выпускника получат аттестаты об окончании 11-го класса, сообщили в администрации города.
28 июня вручение аттестатов состоится в 72 школах, в остальных 12 школах аттестаты выпускникам вручат 29-го числа.
"Всего в 2024 году объявлено 480 претендентов на получение медалей, среди них 208 золотых и 272 серебряных", – добавили в мэрии.
28 и 29 июня в школах Барнаула также пройдут выпускные балы. Рассказали, как и за сколько выпускники будут прощаться со школой.
13:01:46 27-06-2024
Всех выпускников с окончанием школы, всем удачных дорог в будущее!
18:00:00 27-06-2024
При населении 700 тысяч аттестат получают 3,5 тысячи, или 0,5% населения. Настолько глубока демографическая яма? [я понимаю что часть окончила только 9 классов, но это не сильно изменяет картину]