Почти 3,5 тысячи барнаульских выпускников получат аттестаты

Вручение состоится 28 и 29 июня

27 июня 2024, 09:30, ИА Амител

Школьный звонок / Фото: pxhere.com

В Барнауле 3422 выпускника получат аттестаты об окончании 11-го класса, сообщили в администрации города.

28 июня вручение аттестатов состоится в 72 школах, в остальных 12 школах аттестаты выпускникам вручат 29-го числа.

"Всего в 2024 году объявлено 480 претендентов на получение медалей, среди них 208 золотых и 272 серебряных", – добавили в мэрии.

28 и 29 июня в школах Барнаула также пройдут выпускные балы. Рассказали, как и за сколько выпускники будут прощаться со школой.