Мэр Барнаула поздравил выпускников с последним звонком

Вячеслав Франк пожелал всем здоровья, благополучия, упорства, настойчивости и успехов

23 мая 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил выпускников городских школ с последним звонком. В поздравлении, опубликованном на сайте мэрии, говорится:

"Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с окончанием учебного года!

Сегодня во всех школах Барнаула прозвучит последний звонок более чем для 3700 выпускников.

Позади уроки, шумные перемены, сложные контрольные. Впереди – последние школьные испытания и выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются большие возможности для того, чтобы найти своё место в жизни.

От всей души желаю вам, дорогие выпускники, удачи, новых открытий и свершений. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Ставьте перед собой самые амбициозные цели и воплощайте мечты в жизнь!

И, конечно, будьте благодарны своим учителям, которые на протяжении всех лет обучения давали вам знания, дарили тепло, заботу и внимание, а также вашим родителям, поддерживающих вас во всех начинаниях!

Желаю всем здоровья, благополучия, упорства и настойчивости в достижении намеченных целей! С праздником! Успехов во всём!"

Напомним, в этом году последние звонки в Алтайском крае прозвучат 23 мая. Только в Барнауле торжественные линейки пройдут в 87 школах. В них поучаствуют больше 3,7 тысячи одиннадцатиклассников и свыше 7,8 тысячи девятиклассников.