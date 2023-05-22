Ученик может сдать ЕГЭ в резервные дни, если не успел сделать это в основной период. К примеру, если экзамены по двум выбранным предметам выпали на один день, то есть по уважительной причине.

Кроме того, в резервные дни разрешают пересдавать экзамены, которые выпускник "завалил". Проще говоря, школьникам даётся второй шанс получить хотя бы минимальный балл по ЕГЭ.

Но, впрочем, возможность пересдать ЕГЭ сразу (в этом же учебном году, летом) есть не у всех – только у тех, кто не прошёл порог на итоговой аттестации по русскому языку или математике. А тем, кто "завалил" экзамены по профильным предметам, увы, придётся ждать следующего года. Но в этом есть и плюс: зато будет время хорошенько подготовиться.

Но и это не все важные детали. Подробнее о правилах пересдачи можно прочитать в материале amic.ru.