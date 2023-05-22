ЕГЭ 2023: расписание, когда будут известны результаты и кто может подать апелляцию?
Досрочный период сдачи ЕГЭ уже закончился, а до основного остались считанные дни
22 мая 2023, 16:10, Анастасия Бичакова
Самая волнительная пора наступает для выпускников школ и их родителей: до начала ЕГЭ осталось совсем немного. Сразу напомним, что при себе на экзаменах нужно иметь паспорт, несколько чёрных гелевых ручек и, конечно, накопленные знания. А вот шпаргалки, да-да, по-прежнему под строгим запретом. Но это не единственное, что нужно знать об итоговой аттестации.
В какие же дни сдают ЕГЭ, когда объявят результаты, кто и в каких случаях может подать апелляцию на оценку – amic.ru публикует всё, что нужно об этом знать.
Расписание: когда школьники будут сдавать ЕГЭ в 2023 году?
В этом году выпускники традиционно сдают ЕГЭ в несколько этапов: досрочный (он, кстати, уже прошёл с 20 марта по 19 апреля), основной и резервный.
До начала основного этапа ЕГЭ остались считанные дни: итоговая аттестация для одиннадцатиклассников начнётся уже в пятницу, 26 мая, почти сразу после последних звонков. В этот день школьникам предстоит сдать литературу, химию и географию. Так что и гуманитарии, и технари, готовьтесь!
Вот расписание остальных ЕГЭ основного периода:
- понедельник, 29 мая, и вторник, 30 мая, – по русскому языку;
- четверг, 1 июня, – по базовой и профильной математике;
- понедельник, 5 июня, – по истории и физике;
- четверг, 8 июня, – по обществознанию;
- вторник, 13 июня, – по иностранным языкам (в частности, английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому), за исключением раздела "Говорение", а также по биологии;
- пятница, 16 июня, и суббота, 17 июня, – тоже по иностранным языкам, но уже раздел "Говорение";
- понедельник, 19 июня, и вторник, 20 июня, – по информатике и информационно-коммуникативным технологиям (ИКТ).
Ну а резервные дни для сдачи ЕГЭ – следующие:
- четверг, 22 июня, – по русскому языку;
- пятница, 23 июня, – по географии и литературе;
- понедельник, 26 июня, – по математике;
- вторник, 27 июня, – по иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому, биологии, информатике и ИКТ);
- среда, 28 июня, – по обществознанию и химии;
- четверг, 29 июня, – по истории и физике;
- суббота, 1 июля, – вообще по всем предметам.
С основным периодом понятно. Но зачем же нужны резервные дни?
Ученик может сдать ЕГЭ в резервные дни, если не успел сделать это в основной период. К примеру, если экзамены по двум выбранным предметам выпали на один день, то есть по уважительной причине.
Кроме того, в резервные дни разрешают пересдавать экзамены, которые выпускник "завалил". Проще говоря, школьникам даётся второй шанс получить хотя бы минимальный балл по ЕГЭ.
Но, впрочем, возможность пересдать ЕГЭ сразу (в этом же учебном году, летом) есть не у всех – только у тех, кто не прошёл порог на итоговой аттестации по русскому языку или математике. А тем, кто "завалил" экзамены по профильным предметам, увы, придётся ждать следующего года. Но в этом есть и плюс: зато будет время хорошенько подготовиться.
Но и это не все важные детали. Подробнее о правилах пересдачи можно прочитать в материале amic.ru.
А сдавать ЕГЭ можно только летом?
Нет, сдавать ЕГЭ можно не только летом, но и осенью. Для этого есть дополнительный период, тоже преимущественно для пересдающих.
Вот сроки дополнительного периода сдачи ЕГЭ:
- среда, 6 сентября, – по русскому языку;
- вторник, 12 сентября, – по математике;
- вторник, 19 сентября, – по русскому языку и математике.
Но если есть такая возможность, до дополнительного периода лучше не доходить. Ведь он выпадает уже на следующий учебный год, а приёмные кампании большинства российских вызов к этому времени уже полностью завершаются.
Когда будут известны результаты ЕГЭ?
Не сразу, так что придётся немного потерпеть.
Как правило, с момента сдачи ЕГЭ до публикации результатов проходит от 7 до 14 дней. Это требует времени. Дольше всего обрабатываются русский язык и математика, ведь это обязательные предметы и их сдают абсолютно все одиннадцатиклассники.
Дело в том, что проверка ЕГЭ проходит в несколько этапов.
Сначала все данные с бланков ЕГЭ отправляются в региональные центры обработки информации, затем – на проверку в Федеральный центр тестирования, потом утверждаются в Государственной экзаменационной комиссии. Ну а в конечном итоге они поступают в единую базу результатов итоговой аттестации.
Ответы на первую часть проверяются автоматически, их распознаёт компьютер. Вторую же часть оценивают эксперты.
А где узнать результаты ЕГЭ?
Результаты ЕГЭ можно узнать на "Госуслугах" или на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого потребуется ввести ФИО, паспортные данные или код регистрации ЕГЭ.
Если вы недовольны результатами ЕГЭ, то можно подать апелляцию.
Все ли имеют право подать апелляцию?
Нет, не все школьники, сдававшие ЕГЭ, имеют право подать апелляцию.
Подать на апелляцию могут те, у кого есть претензии к проверке второй части ЕГЭ. Причём сделать это можно лишь в течение двух дней после опубликования результатов экзамена.
А вот для первой части ЕГЭ апелляцию не проводят, разве что в случаях, когда компьютер неправильно распознал ответы.
Как проходит процедура апелляции?
Выпускнику назначают встречу с комиссией, на которой можно попробовать отстоять свои результаты. Главное – помнить, что эксперты могут менять результат ЕГЭ как в большую, так и в меньшую сторону.
А спорить с комиссией можно только по поводу оценки, но никак не насчёт критериев проверки. С ними следует ознакомиться заранее.
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