Мэр Барнаула поздравил жителей города с Днём Победы

Градоначальник пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой

09 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В поздравлении, опубликованном на сайте мэрии, говорится:

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые жители города Барнаула!

Сердечно поздравляю вас с Днём Великой Победы!

Этот праздник – символ воинской славы и доблести нашего народа, нашего национального единства. Невероятная сила духа, сплочённость, самоотверженность и твёрдая вера в Победу позволили советским воинам уничтожить врага, освободить мир от фашизма.

Мы никогда не забудем подвиг фронтовиков и тружеников тыла. Наш долг – сберечь и передать потомкам правду о Великой Отечественной войне. В своих делах и стремлениях мы должны быть достойны поколения победителей.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваше самопожертвование и верность Родине! Вечная слава и вечная память всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны во имя мира, жизни и счастья будущих поколений!

Пусть этот знаменательный день придаст нам сил для созидательного труда, преодоления всех вызовов. Желаю всем барнаульцам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба над головой. С праздником! С Днём Победы!