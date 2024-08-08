Мэр Барнаула проверил, как продвигается благоустройство бывшего парка имени Ленина

Реновация парка стартовала в мае 2024 года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

08 августа 2024, 12:00, ИА Амител

Совещание в бывшем парке имени Ленина/Фото: barnaul.org

Темпы благоустройства в бывшем парке имени Ленина оценил глава Барнаула Вячеслав Франк. Напомним, что на данный момент в зеленой зоне, ограниченной улицами Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова, проводится первый этап работ, на который выделено около 50 миллионов рублей. 7 августа мэр провел выездное совещание на месте, участие в котором также приняли депутаты АКЗС, представители профильных комитетов и организаций, а также общественники.

Что уже сделали в бывшем парке имени Ленина?

В бывшем парке имени Ленина в Барнауле, в который еще год назад было заглянуть, теперь многолюдно. Жители и гости краевой столицы здесь уже активно гуляют по новеньким тротуарам. Пока плитку здесь положили еще не везде, но по подготовленным просекам уже сейчас понятно, как будет обустроена сеть пешеходных дорожек. Рабочие продолжают укладывать для них основания, устанавливают бордюры и плиточное покрытие, а также занимаются монтажом малых архитектурных форм. Параллельно в парке идут работы по установке освещения.

Особое внимание уделяется озеленению территории. Старые деревья уже вырубили. Вместо них высадят новые сосны, ивы и березы. В сентябре здесь обустроят газоны и цветники. Все эти работы выполняет подрядная организация "Виарум", которая стала победителем контракта первого этапа благоустройства парка общей стоимостью 49,5 миллионов рублей. Финансирование осуществляется из федерального, краевого и городского бюджетов. На данный момент реализовано порядка 45% из запланированного, а завершить первый этап по благоустройству компания должна к 14 октября 2024 года.

7 августа глава города Вячеслав Франк лично проинспектировал, как продвигаются работы и провел на месте выездное совещание. На нем обсудили вопросы существующей инфраструктуры и выслушали предложения по улучшению удобства для горожан, сообщает пресс-служба администрации Барнаула. Вячеслав Франк подчеркнул, основная цель — создать комфортное пространство для отдыха.

Общий вид парка после его благоустройства/Фото: barnaul.org

Что еще интересного будет в парке?

В последующие два этапа в парке планируют построить спортивные площадки, организуют зону центральной площади с альпийской горкой и елкой, культурно-просветительской зоны с амфитеатром, места для настольных игр и книгообмена.

В ходе выездного совещания председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Барнаульской городской Думы Сергей Струченко отметил, что перед городом стоит цель сделать парк не только красивым, но и функциональным. Для этого необходимо учитывать потребности разных групп населения: и детей, и молодежи, и людей старшего возраста.

Напомним, что бывший парк имени Ленина летом 2023 года победил в общественном голосовании по нацпроекту "Жилье и городская среда": эту территорию поддержали более 11 тысяч человек. Его благоустройством будут заниматься три года. В марте 2024 года общественный совет бывшего парка имени Ленина провел голосование по выбору нового названия для общественной территории. В голосовании с результатом 68,05% победил вариант "Невский", который отсылает к местоположению территории, ведь рядом с зеленой зоной располагается Александро-Невский собор и жилой квартал "Невский". Вопрос о новом названии для парка рассмотрят после завершения благоустройства территории.